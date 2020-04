TOH, CHE SORPRESA! - IL PETROLIO VA SOTTOZERO MA IL PREZZO DELLA BENZINA CALA DI UN CENTESIMO SCARSO – SE I DISTRIBUTORI SEGUISSERO L’ANDAMENTO DEL GREGGIO, IN PRATICA DOVREBBERO RIMANERCI SOLO LE ACCISE (CHE COMUNQUE VALGONO IL 60%) – L’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI: “È INCREDIBILE CHE LA BENZINA COSTI ANCORA 1,41 EURO AL LITRO”. IERI CI AVRESTE COMPRATO UN BARILE…

Sostanziale stabilità sulla rete carburanti italiana in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che, nel giorno di debacle del Wti americano, hanno chiuso in discesa (più marcata quella del diesel), oggi le compagnie non sono intervenute su prezzi raccomandati, mentre i prezzi praticati sul territorio mostrano leggerissime variazioni al ribasso.

Il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è 1,423 euro al litro (rispetto a 1,424 di ieri), con i diversi marchi compresi tra 1,413 e 1,441 euro/litro (no logo 1,417). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,313 euro al litro (ieri 1,314), con le compagnie posizionate tra 1,308 e 1,330 euro al litro (no logo 1,306).Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è 1,578 euro al litro (ieri 1,579), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,536 e 1,642 euro al litro (no logo 1,475), mentre per il diesel la media è di 1,470 euro al litro (1,471 il livello rilevato ieri), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,432 e 1,536 euro al litro (no logo 1,365). Infine, il Gpl va da 0,592 a 0,611 (no logo 0,591).

In una settimana il prezzo medio della benzina su scala nazionale è diminuito di 1,1 centesimi, passando da 1,422 euro a 1,411 euro al litro. E' quanto emerge dalle rivelazioni del ministero dello Sviluppo economico alla data di oggi confrontate a quelle del 13 aprile. Per il diesel il calo è inferiore, pari a 0,9 centesimi al litro, con il passaggio da 1,315 euro al litro a 1,306 euro al litro.

"E' incredibile che con le quotazioni del petrolio ai minimi storici e con un crollo record della domanda, alla quale non riesce a far fronte nemmeno il taglio della produzione deciso dall'Opec+, la benzina costi ancora 1,411 euro al litro ed il gasolio 1,306 euro. In questi mesi di grave emergenza, il prezzo dei carburanti è sceso troppo poco". Lo afferma in una nota Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "Rispetto alla settimana scorsa, su un pieno di 50 litri di carburanti si risparmiano 55 cent per la benzina e 45,8 cent per il gasolio. E' certo un calo, che non corrisponde, però, al crollo del prezzo del petrolio. Insomma, la solita doppia velocità", aggiunge.

