Estratto dell'articolo di Giacomo Galeazzi per “La Stampa”

[…] Tra sponsorizzazioni, blog, canzoni e diritti d’immagine la coppia Fedez-Chiara Ferragni è una multinazionale che unisce quote azionarie, imprese, finanza. Investono e differenziano i coniugi più in vista dello showbiz.

[…] Chiara Ferragni è l’influencer italiana più pagata al mondo. Già i post sponsorizzati in rete (fino a 83 mila dollari ciascuno) ne fanno un’imprenditrice milionaria. Ormai il traguardo dei 30 milioni di follower su Instagram è a un passo. A ciò si aggiungono l’account su TikTok, le piattaforme in comune con il marito, i contratti come testimonial di vari marchi, film-documentario al cinema, una docu-serie su Amazon Prime. Più le sue aziende che insieme valgono 40 milioni di euro.

Secondo l’analisi del sito di monitoraggio dei social media Hopper HQ […] nessun influncer in Italia riesce e farsi pagare dalle imprese 83 mila euro un post (solo altri 70 al mondo raggiungono cifre simili). Al coniuge Fedez le imprese corrispondono circa la metà (fino a 44 mila euro a post, 4° nella classifica italiana).

[…] Secondo le stime, il patrimonio di Chiara Ferragni sarebbe di 40 milioni di dollari. […] Direttamente, ricostruisce Tpi, Chiara Ferragni amministra la Tbs Crew, di cui è azionista di maggioranza, gestisce il blog/e-commerce The Blond Salad e la talent agency che cura la sua immagine, quella della sorella Valentina Ferragni e del makeup artist Manuele Mameli (con cui Chiara ha lanciato le Masterclass di trucco che costano dai 350 ai 650 euro).

La società, tra accordi commerciali e nuove partnership, ha chiuso il 2019 con un utile netto di circa 450 mila euro, più basso del 2018, ma sono aumentati i ricavi complessivi, pari a 6,4 milioni di euro. L’utile è stato distribuito integralmente come dividendo agli azionisti e alla Ferragni sono andati 248mila euro.

Oltre la musica, in questi anni Fedez ha costruito un business milionario insieme alla moglie. Tra successi discografici, ruoli da protagonista in trasmissioni tv, la creazione di una sua etichetta, gli incassi e il patrimonio del cantante (vincitore di numerosi disci di platino) sono lievitati .

Ad aprile 2020, riferisce Money, è entrato in affari con il gruppo Be, grossa società di consulenza per banche e assicurazioni quotata al segmento Star. Be ha finanziato la nuova società di Fedez Dream of Ordinary Madness (Doom), spinoff di Zdf, l’agenzia creativa di Fedez. Be possiede la maggioranza di Doom e grazie alla firma del accordo, Fedez ha incassato 1,8 milioni di euro.

La madre e manager di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, è stata nominata amministratore delegato. L’Espresso ha documentato che nel 2020, in soli 8 mesi di attività, la società di Fedez e Be ha fatturato 8 milioni di euro e nel 2021 ne ha incassati almeno il doppio l’anno successivo grazie a clienti del mondo bancario, food e fitness e cosmetica.

Il patrimonio di Fedez è composto da diverse proprietà, tra cui appunto la società guidata dalla madre del rapper (Zedef srl). Da due anni Fedez è infatti presente anche nel settore delle consulenze per banche ed assicurazioni. A ciò si aggiungono i beni immobiliari. In totale i Ferragnez guadagnerebbero sui 20 milioni di euro all’anno.

