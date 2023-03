19 mar 2023 20:17

TUTTI I DETTAGLI DELL’ACCORDO TRA UBS E CREDIT SUISSE, ARRIVATO ALLA FINE DI UNA GIORNATA COMPLICATA E GIUSTO IN TEMPO, PRIMA DELLA RIAPERTURA DEI MERCATI DI DOMANI: LA PRIMA BANCA SVIZZERA SI COMPRERÀ LA SECONDA PER 3 MILIARDI DI FRANCHI SVIZZERI. RALPH AMERS, ATTUALMENTE AD DI UBS, GUIDERÀ IL NUOVO GRUPPO – LA TRATTATIVA SI È CHIUSA SOLO UNA VOLTA CHE LO STATO SVIZZERO HA PROMESSO FINO A 100 MILIARDI DI LIQUIDITÀ E 9 IN GARANZIE PER LE POTENZIALI PERDITE…