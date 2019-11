UN'ALITALIA FALLITA NON DISPIACEREBBE A LUFTHANSA (MA NON PIACE A DELTA) - GLI AMERICANI RIBADISCONO DI VOLER PARTECIPARE ALLA CORDATA, MA SOLO CON 100 MILIONI IN CAMBIO DEL 10%. ATLANTIA PRENDE TEMPO: FINCHÉ NON HA LA CERTEZZA DI NON PERDERE LE CONCESSIONI AUTOSTRADALI, NON BUTTA CENTINAIA DI MILIONI NEL CARROZZONE - MA PER. I COMMISSARI IL TEMPO NON C'È: IL CONSOLIDAMENTO IN EUROPA STA ACCELERANDO