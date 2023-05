ENEL, SCOSSE E RISCOSSE - L’AD USCENTE, FRANCESCO STARACE, SMENTISCE DI VOLER TORNARE IN SELLA: “NON SONO INTENZIONATO A RESTARE. NON PUÒ ESSERE IMPUTATO A ME IL FATTO CHE CI SIANO DUE LISTE PER IL CDA” - L’AVVOCATO ANDREA ZOPPINI, CHE HA VERGATO UN PARERE SULL’INDIPENDENZA DI PAOLO SCARONI, SCRIVE ALLA CONSOB SULLE DECISIONI PRESE DAI PROXY IN VISTA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI ENEL - UNA SORTA DI ESPOSTO (PER CONTO DI CHI? DI SCARONI? DI CATTANEO? E SOPRATTUTTO, CONTRO CHI?) PER SEGNALARE ANOMALIE NELLE MODALITÀ IN CUI È DIVENUTO PUBBLICO UN REPORT DEL PROXY ADVISOR FRONTIS, IN CUI SI RACCOMANDAVA DI VOTARE PER LA LISTA COVALIS…