28 feb 2023 13:10

USA SPENDI E SPANDI – COME MAI NEGLI STATI UNITI, NONOSTANTE L’ALTA INFLAZIONE, CONTINUANO A CRESCERE I CONSUMI A RITMI FORSENNATI? A GENNAIO LA SPESA HA RAGGIUNTO IL RECORD DEGLI ULTIMI ANNI, GRAZIE ALLA CRESCITA DEI SALARI E DELL’INFLAZIONE. IN TEMPI NORMALI QUESTA SAREBBE UNA BUONA NOTIZIA, MA NON NEL MOMENTO IN CUI LA FEDERAL RESERVE STA ALZANDO I TASSI AGGRESSIVAMENTE. LA BANCA CENTRALE POTREBBE ESSERE COSTRETTA A UNA STRETTA MONETARIA ANCORA PIÙ RIGIDA PER RIPORTARE I PREZZI SOTTO CONTROLLO…