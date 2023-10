22 ott 2023 12:40

VINCENT BOLLORÉ È QUASI BOLLITO: DOPO UNA DOPPIA BATOSTA SU TIM POTREBBE LASCIARE L’ITALIA - È STATO MESSO IN MINORANZA DURANTE L'ULTIMA RIUNIONE DAL FONDO DI INVESTIMENTO AMERICANO ELLIOTT, GUIDATO DA PAUL SINGER, IL SUO PRINCIPALE NEMICO. RISCHIA IL SECONDO KO, PER MANO DI UN ALTRO FONDO AMERICANO, KKR, CHE HA OFFERTO 23 MILIARDI DI EURO PER L'ACQUISTO DELLA RETE TIM MENTRE LUI NE VUOLE 31 – IL “JOURNAL DU DIMANCHE”: "SI PRECIPITÒ NELLA PENISOLA QUASI UN QUARTO DI SECOLO FA MA VINCENT BOLLORÉ RISCHIA, NEI PROSSIMI DUE MESI, DI DOVER FARE LE VALIGIE….”