VISCO, INDAGATO E INGUAIATO DA MPS – IL GOVERNATORE DI BANKITALIA È ISCRITTO DA MOLTI MESI NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI, A BRESCIA, PER L’IPOTESI DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI. E ANZI, RIMARRÀ INDAGATO PER MOLTI ALTRI MESI - LE "GRAVI ANOMALIE" SULLE INDAGINI SU PROFUMO E VIOLA DA PARTE DI FRANCESCO GRECO (SU CUI NON CI SAREBBE STATA "MALAFEDE" MA "ERRORI DI VALUTAZIONE"

Estratto dell’articolo di Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”

La Procura di Brescia non ha sinora svolto alcun atto di indagine sul governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco per la contabilizzazione dei crediti deteriorati nei bilanci 2012-2016 di MontePaschi di Siena: e nemmeno intende svolgerne in futuro, non ritenendosi competente una volta che, oltre all’archiviazione a maggio 2022 dei tre pm milanesi Baggio-Civardi-Clerici, 4 mesi fa aveva già chiesto al gip di archiviare […] l’ex procuratore di Milano Francesco Greco.

E tuttavia è verissimo […] che il governatore della Banca d’Italia sia iscritto da molti mesi nel registro degli indagati di Brescia […] per l’ipotesi di false comunicazione sociali: e anzi Visco è destinato a restare indagato per molti altri mesi visto che — quando il gip di Brescia il 12 aprile 2023 avrà deciso sull’opposizione di Bivona all’archiviazione, chiesta dai pm l’8 novembre 2022 su Greco indagato il 19 agosto 2021 — la Procura di Brescia ritrasmetterà il resto a Milano o Roma.

Su Greco, Brescia riassume che «in effetti sono state segnalate da più fonti convergenti (anche istituzionali) gravi anomalie omissive nelle indagini su Profumo e Viola» (ex vertici Mps). Ma ritenendo non si possano sindacare le scelte discrezionali dei pm entro «una turbolenta ma ordinaria dialettica tra le parti», ravvisa nei pm milanesi non «malafede» ma semmai «errori di valutazione, gravi ritardi, finanche sciatteria e negligenza inescusabile», valutabili magari in via disciplinare ma non penale. […]

