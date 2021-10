26 ott 2021 13:40

ZUCKERBERG FA ALL-IN SUL CAMBIO D’IMMAGINE - FACEBOOK INVESTE OLTRE 10 MILIARDI NEI “REALITY LABS”, CHE SI OCCUPA DEI PROGETTI PIÙ INNOVATIVI COME IL “METAVERSO”, IL VISORE PER LA REALTÀ VIRTUALE “OCULUS QUEST” E LO SMART SPEAKER “PORTAL” – PER COMPENSARE LE PERDITE PER GLI INVESTIMENTI, “ZUCK” PUNTA FORTE SUI “REELS”, LE CLIP IN STILE TIKTOK CHE RAPPRESENTEREBBERO IL PRINCIPALE MOTORE DI CRESCITA PER LA PUBBLICITÀ SU INSTAGRAM…