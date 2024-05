IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? POTRESTE PUNTARE SUL NUOVO BIOPIC-MEDAGLIONE DI RAI UNO SU PAOLO VILLAGGIO, “COM’È UMANO LUI”, MA POTETE SEMPRE RIVEDERVI UN GRANDE 007 COME “SKYFALL” - BELLO ANCHE IL THRILLER “GONE GIRL – L’AMORE BUGIARDO”. ANDATE SUL SICURO CON IL CAPOLAVORO “DALLA CINA CON FURORE” CON BRUCE LEE - IN SECONDA SERATA TROVATE IL PRIMO E MIGLIOR FILM DIRETTO DA DONATO CARRISI, GIÀ CELEBRE GIALLISTA, “LA RAGAZZA NELLA NEBBIA”, E “GIULIETTA DEGLI SPIRITI”, DI FEDERICO FELLINI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

enzo paci interpreta paolo villaggio in com’e umano lui4

Che vediamo stasera? Potreste puntare sul nuovo biopic-medaglione di Rai Uno alle 21, 30 su un grande comico italiano. Stasera è la volta di Paolo Villaggio protagonista in “Com’è umano lui” di Luca Manfredi con Enzo Paci, Camilla Semino Favro, Andrea Filippi, Andrea Benfante, Augusto Zucchi. C’è tutto. La giovinezza a Genova, l’amicizia con Fabrizio de André, il fratello gemello professore, ma del tutto diverso, il lavoro da impiegato fantozziano, i primi passi nel cabaret a Roma con Maurizio Costanzo. Il successo.

skyfall

Ma potete sempre rivedervi un grande 007 come “Skyfall” di Sam Mendes con Daniel Craig, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Bérénice Marlohe, Tv8 alle 21, 30. Quando uscì ci chiedemmo se era davvero il migliore dei Bond possibili? Certo, anche se i primi 007 diretti da Terence Young e interpretati da Sean Connery erano imbattibili per costruzione del personaggio, fascino d’epoca e rigore di genere, dovemmo ammettere che “Skyfall”, avventura numero 23 dell’agente segreto James Bond diretta dal Sam Mendes di “American Beauty” e “Era mio padre”, era nettamente il film più elegante, meglio diretto e più politico del dopo Connery e, malgrado il suo tono triste e nostalgico, funzionava da vero reboot della serie. La critica in patria lo esaltò.

skyfall

“Il film che ogni fan di James Bond, vecchio o giovane, vorrebbe vedere”, “Non è solo un gran film, è la resurrezione del personaggio”, “Una rinascita”, Il più cool della serie”, “Cool ma non camp”. Pochissime le voci negative. E un coro di lodi per Daniel Craig, al suo terzo Bond, per il grande cattivo biondo, Raul Silva, di Javier Bardem, e per la M di Judy Dench, che vede qui uno sviluppo fortissimo, da co-protagonista, del personaggio.

BEN AFFLECK gone girl

I produttori, Barbara Broccoli e il fratellastro Michael J. Wilson, non solo non badarono alle spese, 200 milioni di budget, esterni, oltre che a Istanbul per la prima in Cina, tra Shanghai e Macao, ma avevano finalmente puntato su un regista di serie A che non era soltanto un praticone, ma che avrebbe potuto rinnovare davvero storie e personaggi. Come effettivamente fece. Bello anche “Gone Girl – L’amore bugiardo”, grande thriller di David Fincher con Ben Affleck, ma soprattutto con Rosamund Pike nel ruolo di grande “bitch” che la rese celebre, Neil Patrick Harris, Kim Dickens, Emily Ratajkowski, Warner Tv alle 21, 30.

cyrano, mon amour 2

Se vi piace il teatro classico è l’occasione per un ripasso del Cyrano di Bergerac, ma soprattutto per sapere qualcosa in più del suo autore, Edmond Rostand nel biopic “Cyrano, mon amour”, che tradisce un po’ il titolo originale, appunto “Rostand”, diretto da Alexis Michalik con Thomas Solivéres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Alice de Lencquesaing, Tv2000 alle 20, 55. Nel film, come nella realtà, Rostand, nel 1897, ha solo tre settimane per scrivere una nuova commedia di successo per il grande attore del momento, Constant Coquelin.

tutti contro tutti

Su Cine 34 alle 21 torna la divertente commedia di lotta fra condomini romani “Tutti contro tutti” diretta e interpretata da Rolando Ravello con Kasia Smutniak, Marco Giallini, Stefano Altieri, Lidia Vitale. Su Canale 20 alle 21, 05 passa il coattissimo peplum moderno “Scontro Tra titani” di Louis Leterrier con Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson, Gemma Arterton, Alexa Davalos, Danny Huston. Andate sul sicuro su Iris alle 21, 10 con la space opera realistica “Space Cowboys” diretta e interpreta da Clint Eastwood e da un cast di baldi giovanotti come Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner.

sylvester stallone jimmy bobo – bullet to the head

Era uno spettacolo vederli insieme a aprire il Festival di Venezia nel 2000. Ci sono anche Marcia Gay Harden, James Cromwell, William Devane, Blair Brown e Jay Leno come se stesso in una scena memorabile girata come se fosse una vera intervista agli eroi dello spazio. Clint non lo avrebbe dovuto girare inizialmente, solo interpretare. Su Rai Movie alle 21, 10 vi ricordo il bel thriller “Jimmy Bobo - Bullet to the Head” diretto da un Walter Hill ancora in forma con Sylvester Stallone, Sung Kang, Jason Momoa, Sarah Shahi, Christian Slater.

la leggenda di un amore

Della coppia Hill-Stallone, che qui fa il vecchio killer, scrivevo: Pensavamo di trovarci di fronte a due rottami del piddi tipo Bettini e Veltroni, invece sia Stallone, malgrado un parrucchino alla Taracchi di Raimondo Vianello, che Walter Hill, ancora a suo agio nel poliziesco violento, funzionano alla grande. Pieno di battute geniali, sia di Stallone, "non sono le pistole a uccidere, ma le pallottole", che dei cattivi ("Se avessi voluto la tua opinione ti avrei comprato un cervello"). Se avete nostalgia di Cenerentola ci sarebbe “La leggenda di un amore”, cioè “Ever After A Cinderella Story” diretto da Andy Tennant con Drew Barrymore, Anjelica Huston, Dougray Scott, Patrick Godfrey, La5 alle 21, 10. Anjelica Huston come Malefica è favolosa.

the darkness

Su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 avete l’horror “The Darkness” di Greg McLean con Kevin Bacon, Radha Mitchell, David Mazouz, Lucy Fry, Matt Walsh, Jennifer Morrison. Una famigliola in vacanza torna con delle pietre ricordo e scopre di aver scatenato qualche spirito maligno portandoselo dietro. Sembri sia terribile. E’ una commedia impiegatizia dove un cinquantenne viene degradato sul lavoro e finisce comandante da un giovanastro che si permette anche di puntare a sua figlia “In Good Company” di Paul Weitz con Scarlett Johansson, Dennis Quaid, Topher Grace, Marg Helgenberger, David Paymer, La7 alle 21, 20.

dalla cina con furore

Siamo sul capolavoro con “Dalla Cina con furore”, megaclassico di Lo Wei con Bruce Lee, Nora Miao, Jun Arimura, Robert Baker, Fu Ching Chen. Italia 1 alle 21, 20 propone il thriller “La legge dei più forti” di Deon Taylor con Frank Grillo, Naomie Harris, Reid Scott, Mike Colter, Tyrese Gibson, Beau Knapp. Passiamo alla seconda serata con il carcerario-psicologico “Stone” di John Curran con Robert De Niro, Edward Norton, Milla Jovovich, Frances Conroy, Enver Gjokaj. Bel cast, direte…

massimo ceccherini faccia di picasso

Su Cine 34 alle 22, 55 torna il divertente Fellini 8 ½ di Massimo Ceccherini, cioè “Faccia di Picasso” con Massimo Ceccherini, Alessandro Paci, Marco Giallini, dove non c’è proprio una trama, ma dei sogni di cinema del protagonista alle prese con la sua opera seconda. Su Tele San Marino c’è "Un Mondo Nuovo" il film che avrebbe voluto vedere il Silvio Orlando di “Ferie d’agosto” e che non vorrà più farci fare TeleMeloni, cioè un film sui grandi pensatori liberi antifascisti in esilio, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, Ursula Hirshmann e Ada Rossi, che daranno vita al "Manifesto di Ventotene" e al grande progetto di Unione Europea.

un mondo nuovo

Su Iris alle 23, 50 avete “Il destino di un guerriero – Alatriste” di Agustín Díaz Yanes con Viggo Mortensen, Elena Anaya, Javier Cámara, Eduardo Noriega, Enrico Lo Verso. Warmer tv alle 0, 25 propone la divertente fiaba horror per bambine cattive “Cappuccetto rosso sangue” diretta da Catherine Hardwicke, prodotto da Leonardo Di Caprio con Amanda Seyfried come Cappuccetto Rosso, Gary Oldman, Lukas Haas, Virginia Madsen e la mitica Julie Christie come la nonna. Rai Movie alle 0, 30 presenta un fantascientifico, “Navigator” di Randal Kleiser con Joey Cramer, Veronica Cartwright, Cliff De Young, Sarah Jessica Parker.

giulietta degli spiriti 1

Su Cine 34 alle 0, 45 trovate il primo e miglior film diretto da Donato Carrisi, già celebre giallista, “La ragazza nella nebbia” di Donato Carrisi con Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Jean Reno, Galatea Ranzi, Michela Cescon. E’ molto passato, ma fa sempre piacere ricordarvelo, “Giulietta degli spiriti”, il film spiritista di Federico Fellini con Giulietta Masina, Sandra Milo, Mario Pisu, Sylva Koscina, Valentina Cortese. Iris alle 2, 35 si butta sulla ricostruzione ultrarealistica di un celebre attacco terroristico al treno per Parigi, cioè “Ore 15:17 attacco al treno” di Clint Eastwoodc on Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Corasani.

il gladiatore che sfido l’impero

Chiudo con un vecchio peplum, “Il gladiatore che sfidò l’Impero” di Domenico Paolella con Rock Stevens alias Peter Lupus come Spartaco, Walter Barnes, Andrea Checchi, Gloria Milland. Pieno di frasi roboanti sul diventar cristiani, come dice Spartaco alla bella Livia: “Non sapevo che anche una donna potesse diventare cristiana” o “Se siamo tutti uguali, chi lavora secondo te?”. Ecco…

