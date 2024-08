2 ago 2024 09:57

HOLLYWOOD TREMA: GLI ATTORI SONO DI NUOVO IN SCIOPERO - IL SINDACATO "SAG-AFTRA", LO STESSO CHE L'ANNO SCORSO PARALIZZO' LE PRODUZIONI PER CIRCA CINQUE MESI, INCROCIA LE BRACCIA CONTRO I PROGRAMMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE CHE UTILIZZANO LE LORO VOCI E MOVIMENTI PER CREARE I PERSONAGGI DEI VIDEOGIOCHI: "LE AZIENDE TECNOLOGICHE CI CONSIDERANO COME 'DATI'..." - LA MOBILITAZIONE RIGUARDA OLTRE 2.600 ARTISTI…