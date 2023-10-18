IL DAGO TG DI SALVATORE MARINO - DICIASSETTESIMA PUNTATA
Per vedere e rivedere le edizioni precedenti del Dago-Tg by Salvatore Marino, clicca qui: https://www.dagospia.com/dago-tg
VIDEO-FLASH! – LA DICIASSETTESIMA PUNTATA DEL DAGO-TG: LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA SMITRAGLIATE DA SALVATORE MARINO, L'ALTRA CHIAPPA DELL'INFORMAZIONE – “CALCIO SCOMMESSE, DYBALA TUONA: SE C’È UN CALUNNIATORE DURERÀ POCO, PERCHÉ ME LO MAGNO IO E POI LUKAKU” - “AL NORD SI COSTITUISCE UNA NUOVA LEGA DI DETENUTI PADANI: SI CHIAMA LE-GALERE” – “DEBUTTA AL MOULIN ROUGE IL PRIMO MUSICAL A LUCI ROSSE: DOPO IL GOBBO DI NOTRE DAME, IL GOBBO DI NOTRE DAMMELA”-
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FLASH! – ROMANA? SE VEDEMO! PARE CHE GIANNI LETTA ABBIA FINALMENTE CAPITO CHE ERA ORA DI ABBANDONARE AL SUO DESTINO ROMANA LIUZZO, NUME TUTELARE DELLA FONDAZIONE GUIDO CARLI – PER ANNI E ANNI, INDEFESSO, L’EMINENZA AZZURRINA HA PRECETTATO IMPRESE ED ESPONENTI DELLA POLITICA PER LA FESTA DE’ NOANTRI CHE VIENE APPARECCHIATA OGNI ANNO DALLA VISPA LIUZZO NEL NOME DELL’INCOLPEVOLE ECONOMISTA….
DAGOREPORT! – FINCHE' C'E' GUERRA, C'E' SPERANZA PER IL GOVERNO MELONI (E L'ITALIA) DI SOPRAVVIVERE - PRIMA L'UCRAINA, ORA IL CONFLITTO ISRAELE E HAMAS, OFFRONO INFATTI L’ALIBI PERFETTO ALLA DUCETTA PER GIUSTIFICARE AI SUOI ELETTORI LE TANTE PROMESSE NON MANTENUTE E DI MOTIVARE ALL'UNIONE EUROPA LA MANCATA RIDUZIONE DEL NOSTRO ENORME DEBITO PUBBLICO - SOLO UNA SITUAZIONE GEOPOLITICA DEVASTANTE STA TRATTENENDO LE AGENZIE DI RATING DAL DECLASSAMENTO DEI TITOLI ITALIANI BTP A “SPAZZATURA” DANDOCI UNA SPALLATA VERSO UN DEFAULT PERICOLOSISSIMO, CON VISTA SULLA TROIKA - MA CON L'ORDINE MONDIALE SOVVERTITO DALLE BOMBE DI PUTIN E DAI RAZZI IN MEDIORIENTE, L’OCCIDENTE NON PUÒ PERMETTERSI DI RITROVARSI, NEL MEZZO DEL MEDITERRANEO, UN'ITALIA A GAMBE ALL’ARIA…
MA QUALI "CONDIZIONI METEO NON FAVOREVOLI": L’INVASIONE DI GAZA E’ STATA “POSTICIPATA DI QUALCHE GIORNO” PERCHÉ NETANYAHU SI È TROVATO DAVANTI, SIA IL MONDO DIPLOMATICO OCCIDENTALE CHE QUELLO ORIENTALE, COMPATTO CONTRO UN’OPERAZIONE CHE RISCHIA DI FAR SALTARE DEFINITIVAMENTE QUELL’ORDINE MONDIALE GIÀ SOVVERTITO DALLA GUERRA RUSSO-UCRAINA - IN PRIMA FILA GLI USA CHE CONSIGLIANO A NETANYAHU UN “ATTACCO MIRATO E PROPORZIONATO”; TRADOTTO: EVITARE UNA CARNEFICINA DI CIVILI - QUEL CHE È CERTO È CHE L’ATTACCO DI ISRAELE AVVERRÀ MA SUL ’COME’ C’È UN LAVORIO DELLE DIPLOMAZIE PER SCORAGGIARE LA SETE DI VENDETTA ISRAELIANA - IN SILENZIO, SI STA ADOPERANDO ANCHE IL PREMIER TURCO ERDOGAN. IN CAMPO LA CINA DI XI JINPING CHE ASPETTA PUTIN MERCOLEDÌ A PECHINO - DOMANI IL RE ABD ALLAH DI GIORDANIA AVRÀ UN INCONTRO CON GIORGIA MELONI
FLASH! - NELL'INCONTRO A TEL AVIV CON NETANYAHU, ANTONY BLINKEN HA SOTTOLINEATO LA LINEA BIDEN: "NOI SIAMO PER UNA TRATTATIVA DIPLOMATICA". TANT'E' CHE GLI USA STANNO PREMENDO SULL'EGITTO DI AL SISI DI APRIRE IL VARCO GAZA-RAFAH - IL LEADER ISRAELIANO E' CONTRARIO MA LO STANNO CONVINCENDO CHE UN CORRIDOIO UMANITARIO C'E' IN TUTTE LE GUERRE - L'INVASIONE DI GAZA, SE CI SARA', AVVERRA' DOMENICA (IL SABATO E' SACRO PER LA FEDE EBRAICA...)
DAGOREPORT - COSA PENSA DEL CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE, E DEGLI ATTENTATI DI HAMAS, IL MELONIANO E MUSULMANO PIETRANGELO BUTTAFUOCO? - A CHI GLI CHIEDE UN’INTERVISTA AL RIGUARDO: GLISSA. EPPURE, C’ERA UNA VOLTA CHE NON AVEVA PROBLEMI A TEORIZZARE: “IL FUTURO DELL’EUROPA SARÀ QUELLO DI UN ISLAM ADDOLCITO NEL MEDITERRANEO” - GIORGIA MELONI, CHE SI E’ SCHIERATA A FIANCO DI ISRAELE, VUOLE SISTEMARLO IL PROSSIMO ANNO ALLA GUIDA DELLA BIENNALE DI VENEZIA. LUI, RIBATTEZZATOSI “GIAFAR AL SIQILLI”, MONITAVA: “E’ UN ERRORE SCAGLIARSI CONTRO LE MOSCHEE. DIO PATRIA FAMIGLIA È MOLTO PIÙ FACILE TROVARLO NELLA COMUNITÀ ISLAMICA"