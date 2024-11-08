LA QUARTA PUNTATA DELLA TERZA STAGIONE DEL DAGO-TG BY SALVATORE MARINO
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VIDEO-FLASH – LA QUARTA PUNTATA DELLA TERZA STAGIONE DEL DAGO-TG: LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA SMITRAGLIATE DA SALVATORE MARINO, L'ALTRA CHIAPPA DELL'INFORMAZIONE – “TRUMP PRESIDENTE, DECISIVI GLI STATI DELL’AMERICA RURALE, LA HARRIS PERDE ANCHE IL TENNESSEE. TE NE SÌ ANDATO” – “I DEM LE HANNO PROVATE TUTTE PER VINCERE, ANCHE L’OCCULTO: FATTURE, MAGIA NERA, MALOCCHIO, TAROCCHIO, CABALA, HARRIS…”-
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FLASH! – ECCO PERCHÉ JEZZ BEZOS, DA SEMPRE FINANZIATORE DEI DEMOCRATICI, INTERROMPENDO UNA TRADIZIONE CHE ANDAVA AVANTI DA DECENNI, HA DATO ORDINE AL ‘’WASHINGTON POST”, QUOTIDIANO DI CUI È PROPRIETARIO, DI NON PUBBLICARE ALCUN EDITORIALE A SOSTEGNO DI KAMALA HARRIS, COSTATA 200 MILA ABBONAMENTI CANCELLATI – PER IL BOSS DI AMAZON PRIMA VENGONO GLI AFFARI: HA SCUCITO QUALCHE MILIONE DI DOLLARI A VARIE SOCIETÀ DI SONDAGGI. E TUTTI DAVANO LA VITTORIA DEL TRUMPONE…
FLASH! - IL GENERALE TEO LUZI HA FISSATO PER IL 15 NOVEMBRE LA CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO NELLA CARICA DI COMANDANTE GENERALE DEI CARABINIERI. MA NON C’È ANCORA IL NOME DEL PRESCELTO - I GENERALI LUONGO (QUOTA CROSETTO) E CINQUE (QUOTA MANTOVANO) SONO I FAVORITI – L’ULTIMO CDM UTILE ALLA NOMINA SARÀ TRE GIORNI PRIMA (12/11). ALTRIMENTI SI RIPETERÀ LO STESSO PASTICCIO AVUTO CON LA GUARDIA DI FINANZA…
DAGOREPORT - PIÙ DIVENTA IRRILEVANTE, PIÙ MATTEO RENZI NON DEMORDE DALL’OBIETTIVO DI OCCUPARE LO SPAZIO TRA MELONI E SCHLEIN - SE NEL 2013 SOGNAVA DI METTERE LE MANI SU FORZA ITALIA, OGGI SI ACCONTENTEREBBE DI SCIOGLIERE QUEL POCO CHE RESTA DI ITALIA VIVA PER PRENDERE LA GUIDA DEL PARTITO DI MARINA E PIER SILVIO, DA TEMPO INSOFFERENTI DI ESSERE FINITI IN UN GOVERNO DI DESTRA CON POCO CENTRO - L’EX PREMIER DI RIGNANO SULL’ARNO AVREBBE SONDATO IL TERRENO CON ALCUNI DIRIGENTI APICALI DI FININVEST - MA IN FI C’È ANCHE IN ATTO UN LAVORIO DI MEZZO PARTITO CHE NON DISDEGNA L’IPOTESI, ALLE PROSSIME POLITICHE DEL 2027, DI ABBANDONARE AL SUO DESTINO LA DESTRA A EGEMONIA MELONIANA PER UN PROCESSO POLITICO CHE POSSA DAR VITA A UN CENTRO-SINISTRA FORZA ITALIA-PARTITO DEMOCRATICO…
DAGOREPORT - SALVATE IL "CUORE GITANO" DI ANDREA GIAMBRUNO! SPUTTANATO DA DUE TERRIBILI FUORIONDA BY ''STRISCIA LA NOTIZIA'', NEI QUALI TEORIZZAVA IL SOMMO PIACERE DEL PARTOUZE A 3/4 CON LE SUE COLLEGHE DI MEDIASET, QUINDI TRAFITTO VIA TWEET DA GIORGIA MELONI (UN BENSERVITO SECCO COME UN CASSETTO CHIUSO CON UNA GINOCCHIATA), LA CRUDELE SFIGA NON ACCENNA AD ABBANDONARE LA VITA SENTIMENTALE DELL'EX ''FIRST GENTLEMAN'' - IL SUO INDOMABILE TESTOSTERONE AVEVA RIPRESO A PALPITARE PER LE BOMBASTICHE CURVE DI FEDERICA BIANCO, ATTRICE DI FICTION, GIA' FIDANZATA DEL VICE DI SALVINI, ANDREA CRIPPA - LA LIAISON, SBOCCIATA TRAVOLGENTE LA SCORSA ESTATE TRA LE ONDE DEL SALENTO, SI E' RIVELATA UN "FUOCO DI PUGLIA". LA 40ENNE BIANCO HA MOLLATO IL POVERO GIAMBRUNO QUALCHE GIORNO FA, CON UNA CLAMOROSA LITIGATA, IN UN BAR-SALOTTO DI ROMA-CENTRO, PER FAR RITORNO TRA LE BRACCIA DEL SUO EX CRIPPA, CHE ALL'INIZIO DEL 2024 L'AVEVA SOSTITUITA CON LA PANTERONA-MILF ANNA FALCHI - LA FOTO RIVELATORIA IN SPIAGGIA
DAGOREPORT - DOCUMENTI ALLA MANO, E’ PARTITA UN’ISPEZIONE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER CHIARIRE FATTI E FATTACCI DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA, PRESIEDUTO DA SERGIO CASTELLITTO – DAL CONTRATTO E AL RUOLO DI TUMMINELLI, MANAGER TEATRALE DI CASTELLITTO, ALLE SPESE PER ALLOGGIO E AFFITTO PRESSO VILLA GALLO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA, DAL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE DELLA CINETECA, STEFANO IACHETTI, ALL’INCARICO DI CASTELLITTO ALLA MOGLIE MARGARET MAZZANTINI….