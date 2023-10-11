IL DAGO TG DI SALVATORE MARINO - SEDICESIMA PUNTATA
Per vedere e rivedere le edizioni precedenti del Dago-Tg by Salvatore Marino, clicca qui: https://www.dagospia.com/dago-tg
VIDEO-FLASH! – LA QUINDICESIMA PUNTATA DEL DAGO-TG: LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA SMITRAGLIATE DA SALVATORE MARINO, L'ALTRA CHIAPPA DELL'INFORMAZIONE – “TEHERAN: ‘NON È VERO CHE L’IRAN APPOGGIA HAMAS’, QUESTE LE TESTUALI PAROLE DEL PRESIDENTE IRANIANO RAISI, ‘TUTTE CHIACCHIERE, È LA SOLITA TIRI TEHERAN!’” – “LEGA. AL NORD NASCE LA NUOVA LEGA DI VIGILI URBANI PADANI: LE-GANASCE” – “GLI USA CHIEDONO UN INCONTRO D’URGENZA IN ARABIA SAUDITA A GEDDA, UNA RIUNIONE LAMPO, SARÀ UN INCONTRO USA E GEDDA…”-
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FLASH – IL VERTICE VIRTUALE DI JOE BIDEN CON MELONI, MACRON, SCHOLZ E SUNAK È STATA UNA PRESA DI CONTATTO. IL PRESIDENTE AMERICANO HA VOLUTO PARLARE CON GLI ALLEATI DEL CAOS IN ISRAELE, SENZA PERÒ VOLER SCAMBIARE INFORMAZIONI SENSIBILI CON GLI ALTRI LEADER, DI CUI NON SI FIDA. ALLA FINE C’È STATO UN EQUILIBRIO SULLA VOLONTÀ DI EVITARE DICHIARAZIONI O ATTI CHE POSSANO FAVORIRE UN’ESCALATION – ALLE 19 ORE ITALIANE “SLEEPY JOE” TERRÀ UN DISCORSO…
DAGOREPORT! MENTRE MELONI E SALVINI SONO PIÙ IMPEGNATI A FARSI I DISPETTI CHE A GOVERNARE, GLI ANALISTI FINANZIARI AMERICANI HANNO SEGNATO IL PUNTO DI SVOLTA: SE LO SPREAD, LO SCARTO TRA BTP E BUND, ARRIVA A 250 PUNTI, PARTIRÀ UNA COLOSSALE VENDITA DI TITOLI ITALIANI - LE BANCHE D’AFFARI, GLI INVESTITORI E LE BORSE SONO IN ALLERTA, CON I NERVI A FIOR DI PELLE PER LA GUERRA RUSSO-UCRAINA, GLI STATI UNITI ENTRATI IN UNA TURBOLENTA CAMPAGNA PRESIDENZIALE, L’UNIONE EUROPEA CHE STA MOSTRANDO IL SUO VUOTO DI AUTORITÀ INTERNO E LA DEBOLEZZA AI CONFINI (UNGHERIA E POLONIA). IN TALE SCENARIO, È RIESPLOSO IL CONFLITTO TRA ISRAELIANI E PALESTINESI DI HAMAS, CON LA PARTECIPAZIONE DELL'INTELLIGENCE DI IRAN, RUSSIA, CINA E IL FALLIMENTO DEL MOSSAD ISRAELIANO CHE NON HA PREVISTO L'ATTACCO - E QUANDO ARRIVANO I TEMPI DURI, I MERCATI SCARICANO I PAESI PIÙ DEBOLI. COME L’ITALIA...
GIUSEPPE CONTE SE NE SBATTE DELLE ELEZIONI REGIONALI: IL SUO UNICO OBIETTIVO E’ SORPASSARE IL PD DI ELLY SCHLEIN ALLE ELEZIONI EUROPEE DOVE SI VOTERÀ CON IL PROPORZIONALE - L’AVVOCATO CON LA POCHETTE SOGNA DI DIVENTARE IL LEADER DEL CENTROSINISTRA – IN PIEMONTE CHIARA APPENDINO SPINGE PER TROVARE UN ACCORDO COL PD PER UN TICKET CON CHIARA GRIBAUDO. E I SONDAGGI INCORAGGIANO L’INTESA: IL "CAMPO LARGO" SAREBBE UN PUNTO SOPRA AL CENTRODESTRA - MA CONTE ALLE MANOVRE SOTTO LA MOLE NON DA' ASCOLTO…
FLASH! – COME MAI NEGLI ULTIMI GIORNI L’EDITORIA CHE FA A CAPO AI POTERI FORTI (“ECONOMIST”, “BLOOMBERG”, “FINANCIAL TIMES”, “POLITICO”) SPARA CANNONATE CONTRO IL GOVERNO MELONI? SEMPLICE: ALLE BANCHE D’AFFARI E AI GROSSI FONDI D’INVESTIMENTO, LO STATALISMO DESTRORSO DEI FAZZOLARI (TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI BANCARI, DECRETO CAPITALI, ETC.) E’ PARI AL CROCIFISSO E AGLIO PER I VAMPIRI: INACCETTABILE. E ALLORA CANNONEGGIANO ATTRAVERSO I LORO MEZZI DI INFORMAZIONE E LO SPREAD PRENDE IL VOLO…
DAGOREPORT! – CON L’ACCORDO RAGGIUNTO SUI MIGRANTI, L’UNIONE EUROPEA TOGLIE ALLA DUCETTA LA SUA PRINCIPALE ARMA DI DISTRAZIONE DI MASSA. ORA “IO SO’ GIORGIA” (E TE CORCO) NON AVRÀ PIÙ ALIBI, E DOVRÀ PARLARE DELLA VERA EMERGENZA: LA CRISI ECONOMICA DEL PAESE (MES, FINANZIARIA, SPREAD, RATING, ETC.) – SALVINI E TAJANI NON ABBOCCANO AL COMPLOTTONE AGITATO DALLA DUCETTA, SUI "POTERI STORTI" CHE VOGLIONO UN GOVERNO TECNICO, E ORA LE LASCIANO IL CERINO IN MANO: VUOI FARE "QUI, COMANDO IO"? ED ORA STA A TE, NON AD ALTRI, INGURGITARE L'AMARO CALICE DELLA DEBOLEZZA ECONOMICA DI UN PAESE CHE HA SUL GROPPONE QUASI TREMILA MILIARDI DI DEBITO PUBBLICO E IN CASSA NON C'È UN EURO PER LA SANITÀ, LE PENSIONI E MOLTI DEI PROGETTI PROMESSI...