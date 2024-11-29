VIDEO-FLASH – LA QUINTA PUNTATA DELLA TERZA STAGIONE DEL DAGO-TG: LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA SMITRAGLIATE DA SALVATORE MARINO, L'ALTRA CHIAPPA DELL'INFORMAZIONE – “CURIOSITÀ NATALIZIE. A BENEVENTO UN BEL PRESEPE VIVENTE DENTRO UNA STALLA CON SOPRA MASTELLA COMETA” –“MALA SANITÀ. I DATI SONDAGGI DELL'ISTAT, ISTATE A GUARDÀ, ISTATE A FREGÀ CHE ISTATE A FA?” – “VIVENDI CONTRARIO ALLA VENDITA DI TIM AGLI AMERICANI. INDISCREZIONI RIPORTATE DA UN RAPPRESENTANTE DEL CDA DELL’AZIENDA, SI CHIAMA NANDO TELEFÒ PER GLI AMICI TELEFÒ NANDO…”-
FLASH! - OGGI ALLA CAMERA I LEGHISTI FANNO CIRCOLARE LA NOTIZIA CHE IL MEF DI GIORGETTI E' PRONTA A FARE UN DECRETO AD HOC PER BLOCCARE, VIA GOLDEN POWER, L'OPERAZIONE UNICREDIT SU BANCO BPM, CARO ALLA LEGA - ''FINANCIAL TIMES'' RIPRENDE L'INDISCREZIONE RILANCIANDOLA SUL SUO SITO E GIORGETTI E' STATO COSTRETTO A SMENTIRLA....
FLASH! - CON LA PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA OGGI DALLA LEGA CHE MIRA A AUMENTARE IL TETTO PUBBLICITARIO RAI, CANCELLANDO IL CANONE IN 5 ANNI, SALVINI PROVA A FAR USCIRE ALLO SCOPERTO I BERLUSCONI. MA PIER SIVIO E MARINA NON LO FARANNO PERCHE’ IL TAGLIO DEL CANONE RAI ROMPERA’ I BILANCI NON SOLO A MEDIASET E A TUTTE LE EMITTENTI MA ANCHE A CARTA STAMPATA E DIGITALE…
DAGOREPORT – I QUATTRO ANNI DA MINISTRO DELLA GIOVENTU' NEL GOVERNO BERLUSCONI (2008-2011) NON HANNO INSEGNATO A GIORGIA MELONI COME VA GESTITO IL POTERE: DIALOGO, TRATTATIVA, COMPROMESSO – “IO SO’ GIORGIA” (E TE CORCO) E' CAPACE DI MOSTRARE SOLO IL PUGNO DI FERRO DEL “QUI COMANDO IO” – LA MINACCIA BAGNATA DEL VOTO ANTICIPATO, FATTA TRAPELARE SUL “CORRIERE” (“SE MATTEO E ANTONIO CONTINUANO, FACCIO SALTARE IL GOVERNO E PORTO TUTTI AL VOTO”) NON TIENE CONTO DI SERGIO MATTARELLA (È IL CAPO DELLO STATO A SCIOGLIERE LE CAMERE) E TANTO MENO DEGLI ELETTORI: CON IL 30% SCARSO, SENZA LEGA E FORZA ITALIA, MELONI PUO' GOVERNARE SOLO A CASA SUA - NON SOLO: LA STATISTA DELLA GARBATELLA DEVE FARE I CONTI CON UN SALVINI IN CADUTA LIBERA NELLA LEGA - DI PIU': IL PARTITO DI MARINA E PIER SILVIO CONTINUERÀ A FARSI MALTRATTARE COME UN SERVO DI SCENA DA SALVINI E MELONI O PREFERIRÀ SALTARE IL FOSSO E ALLEARSI CON IL PD DI ELLY? AH, SAPERLO...
FLASH! - ZITTA ZITTA, ELLY SI E' TOLTA DAI PIEDI ANCHE ANDREA ORLANDO. SCONFITTO IN LIGURIA, ANZICHE' FARE OPPOSIZIONE A BUCCI COME CAPOGRUPPO PD AL CONSIGLIO REGIONALE, ORLANDO PREFERISCE TORNARE AI SOLLAZZI DA DEPUTATO A ROMA, PER POI, PRIMAVERA 2025, CANDIDARSI A SINDACO DI GENOVA - ELLY L'HA RISPEDITO A GENOVA: SE TORNI A ROMA, SAREI SEMPRE VISSUTO COME UN CORPO ESTRANEO IN LIGURIA... (COSI' IL PD E' TUTTO NELLE MANI DELLA SCHLEIN)
DAGOREPORT – PER COME SI ERANO MESSE LE COSE, IL 51% DEI CONSENSI PER URSULA VON DER LEYEN ALL’EUROPARLAMENTO È GRASSO CHE COLA. LA COFANA BIONDA TEDESCA SI È DOVUTA BARCAMENARE TRA MANCATI VOTI E SOPRAGGIUNTI VETI, E HA PAGATO L’ALLARGAMENTO DELLA MAGGIORANZA A GIORGIA MELONI – LA DUCETTA CREDE DI ESSERE DIVENTATA IL NUOVO PERNO DI BRUXELLES, MA I VOTI DI FDI SONO SERVITI SOLO PERCHÉ HANNO FATTO SCAPPARE QUELLI DELLA MAGGIORANZA TRADIZIONALE – IL POVERO TAJANI SI È SBATTUTO PER LA SORA GIORGIA: SONO STATI LUI E WEBER A GARANTIRE PER RAFFAELE FITTO. E IN CAMBIO, IN ITALIA, IL MINISTRO DEGLI ESTERI RICEVE SOLO SCHIAFFONI (DAL CANONE RAI AL RISCHIO COMMISSARIAMENTO CON LA BELLONI…)