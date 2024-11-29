VIDEO-FLASH – LA QUINTA PUNTATA DELLA TERZA STAGIONE DEL DAGO-TG: LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA SMITRAGLIATE DA SALVATORE MARINO, L'ALTRA CHIAPPA DELL'INFORMAZIONE – “CURIOSITÀ NATALIZIE. A BENEVENTO UN BEL PRESEPE VIVENTE DENTRO UNA STALLA CON SOPRA MASTELLA COMETA” –“MALA SANITÀ. I DATI SONDAGGI DELL'ISTAT, ISTATE A GUARDÀ, ISTATE A FREGÀ CHE ISTATE A FA?” – “VIVENDI CONTRARIO ALLA VENDITA DI TIM AGLI AMERICANI. INDISCREZIONI RIPORTATE DA UN RAPPRESENTANTE DEL CDA DELL’AZIENDA, SI CHIAMA NANDO TELEFÒ PER GLI AMICI TELEFÒ NANDO…”

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DAGOREPORT – I QUATTRO ANNI DA MINISTRO DELLA GIOVENTU' NEL GOVERNO BERLUSCONI (2008-2011) NON HANNO INSEGNATO A GIORGIA MELONI COME VA GESTITO IL POTERE: DIALOGO, TRATTATIVA, COMPROMESSO – “IO SO’ GIORGIA” (E TE CORCO) E' CAPACE DI MOSTRARE SOLO IL PUGNO DI FERRO DEL “QUI COMANDO IO” – LA MINACCIA BAGNATA DEL VOTO ANTICIPATO, FATTA TRAPELARE SUL “CORRIERE” (“SE MATTEO E ANTONIO CONTINUANO, FACCIO SALTARE IL GOVERNO E PORTO TUTTI AL VOTO”) NON TIENE CONTO DI SERGIO MATTARELLA (È IL CAPO DELLO STATO A SCIOGLIERE LE CAMERE) E TANTO MENO DEGLI ELETTORI: CON IL 30% SCARSO, SENZA LEGA E FORZA ITALIA, MELONI PUO' GOVERNARE SOLO A CASA SUA - NON SOLO: LA STATISTA DELLA GARBATELLA DEVE FARE I CONTI CON UN SALVINI IN CADUTA LIBERA NELLA LEGA - DI PIU': IL PARTITO DI MARINA E PIER SILVIO CONTINUERÀ A FARSI MALTRATTARE COME UN SERVO DI SCENA DA SALVINI E MELONI O PREFERIRÀ SALTARE IL FOSSO E ALLEARSI CON IL PD DI ELLY? AH, SAPERLO...

DAGOREPORT – PER COME SI ERANO MESSE LE COSE, IL 51% DEI CONSENSI PER URSULA VON DER LEYEN ALL’EUROPARLAMENTO È GRASSO CHE COLA. LA COFANA BIONDA TEDESCA SI È DOVUTA BARCAMENARE TRA MANCATI VOTI E SOPRAGGIUNTI VETI, E HA PAGATO L’ALLARGAMENTO DELLA MAGGIORANZA A GIORGIA MELONI – LA DUCETTA CREDE DI ESSERE DIVENTATA IL NUOVO PERNO DI BRUXELLES, MA I VOTI DI FDI SONO SERVITI SOLO PERCHÉ HANNO FATTO SCAPPARE QUELLI DELLA MAGGIORANZA TRADIZIONALE – IL POVERO TAJANI SI È SBATTUTO PER LA SORA GIORGIA: SONO STATI LUI E WEBER A GARANTIRE PER RAFFAELE FITTO. E IN CAMBIO, IN ITALIA, IL MINISTRO DEGLI ESTERI RICEVE SOLO SCHIAFFONI (DAL CANONE RAI AL RISCHIO COMMISSARIAMENTO CON LA BELLONI…)