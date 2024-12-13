LA SETTIMA PUNTATA DELLA TERZA STAGIONE DEL DAGO-TG BY SALVATORE MARINO
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VIDEO-FLASH - LA SETTIMA PUNTATA DELLA TERZA STAGIONE DEL DAGO-TG: LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA SMITRAGLIATE DA SALVATORE MARINO, L'ALTRA CHIAPPA DELL'INFORMAZIONE – “I RISTORANTI MAGREBINI PER COMPIACERE A TRUMP E AI SUPREMATISTI BIANCHI, INTRODUCONO NEL MENÙ UNA SPECIALITÀ: IL CUS CUS CLAN” - “SALERNO-REGGIO CALABRIA, FINALMENTE TERMINATI I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SECONDA CORSIA, ORA SI TRATTA DI COSTRUIRE LA PRIMA” - “SECONDO TRAVAGLIO LILLI GRUBER È UNA SECCHIONA, HA SEMPRE AVUTO VOTI ALTI, NON A CASO ANCHE A LA7 LE HANNO DATO 8 E MEZZO”-
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DAGOREPORT – CERCASI DISPERATAMENTE UN CENTRO DI GRAVITÀ PERMANENTE, DI ISPIRAZIONE CATTOLICA E MODERATA, CHE INSIEME AL PD POSSA CONTRAPPORSI ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 2027 ALLA DESTRA AUTORITARIA DEL GOVERNO DI MELONI (SALVINI E TAJANI NON CONTANO PIU' UN CAZZO) - MENTRE PROCEDE L'EUTANASIA DEL TERZO POLO, OSTAGGIO DI RENZI E CALENDA, UN INCAUTO ROMANO PRODI HA LANCIATO, COME LEADER, IL CATTOLICO ERNESTO MARIA RUFFINI, CHE IN DUE GIORNI È STATO PANATO E FRITTO DAI ROSICONI SINISTRELLI. RISULTATO? SI È DIMESSO NON SOLO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE MA ANCHE DALLA SPONSORIZZAZIONE KAMIKAZE DI PRODI - RUFFINI O NO, UNA “COSA" DI CENTRO DOVRÀ NASCERE A FIANCO DEL PD. L'EVANESCENZA DEI CATTO-RIFORMISTI DEM E' TOTALE. IL VATICANO E L'AZIONISMO CATTOLICO NON SI RICONOSCONO NEI VALORI ARCOBALENO DELLA MULTIGENDER ELLY SCHLEIN – RUMORS DALLA MILANO CIVICA: CIRCOLA IL NOME DI MARIO CALABRESI COME CANDIDATO SINDACO PER IL DOPO SALA…
FLASH – COSA FARÀ LA CAMALEONTE MELONI QUANDO DONALD TRUMP, PER L’IMPOSIZIONE DEI DAZI, DECIDERÀ DI TRATTARE CON I SINGOLI PAESI E NON DIRETTAMENTE CON BRUXELLES? LA DUCETTA, AIUTATA DAL SUO AMICO ELON MUSK, GESTIRÀ GLI AFFARI FACCIA A FACCIA CON IL TYCOON, FACENDO INCAZZARE URSULA VON DER LEYEN E MACRON, O STARÀ DALLA PARTE DELL’UNIONE EUROPEA? STESSO DISCORSO PER L’UBIQUO ORBAN, CHE OGGI FA IL PIFFERAIO DI PUTIN E L’AMICO DI TRUMP: COSA FARÀ IL “VIKTATOR” UNGHERESE QUANDO LE DECISIONI AMERICANE CONFLIGGERANNO CON QUELLE DI MOSCA?
FLASH! - INDAGATO, GRAZIE A UNA DENUNCIA DELLA MADRE MARGHERITA AGNELLI, INSIEME AI FRATELLI GINEVRA E JOHN NELL'AMBITO DELL'EREDITA' DELLA NONNA MARELLA CARACCIOLO, LAPO ELKANN E' STATO COSTRETTO A RASSEGNARE LE DIMISSIONI DALLA PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE BENEFICA DE "LA STAMPA", ''SPECCHIO DEI TEMPI'', PER LASCIARE LA POLTRONA ALLA COGNATA LAVINIA BORROMEO... – LA PRECISAZIONE DELL’UFFICIO STAMPA DI LAPO ELKANN: “LAVINIA HA ASSUNTO LA PRESIDENZA, MA LAPO RIMANE NEL CONSIGLIO DI ‘SPECCHIO’”
FLASH – COME SI RISOLVERÀ L’ASSALTO DI UNICREDIT A BANCO BPM? IL NODO CENTRALE SONO LE “CONCESSIONI” CHE ORCEL SARÀ DISPOSTO A RICONOSCERE ALL’AD DI CREDIT AGRICOLE, PHILIPPE BRASSAC. SUL PIATTO C’È SOPRATTUTTO LA QUESTIONE DEGLI SPORTELLI IN ECCESSO, CHE POTREBBERO FINIRE ALLA “BANQUE VERTE”. ANCHE PERCHÉ L’ANTITRUST, COME SUCCESSO PER INTESA-UBI, INTERVERREBBE CON LE FORBICIONE PER LA CESSIONE DELLE FILIALI…
DAGOREPORT: ATTENZIONE: CADUTA DITTATORI! - LA FINE DEL REGIME DI PUTIN POTREBBE NON ESSERE COSÌ LONTANA, E IN IRAN ANCHE KHAMENEI NON STA TANTO BENE – LA DESTITUZIONE DI ASSAD IN SIRIA È LA VITTORIA DI ERDOGAN E DI NETANYAHU: SOLO GRAZIE AL LAVORO SPORCO DI ISRAELE E ALLE MANOVRE OSCURE DI ANKARA LA “FILIERA” SCIITA SI È INCEPPATA - E ORA POTREBBERO ESSERCI CONTRACCOLPI ANCHE A TEHERAN, SPACCATA IN DUE TRA BOMBAROLI ATOMICI E IL FRONTE CHE SPINGE AD ATTENDERE COSA FARA' TRUMP IN MEDIO ORIENTE…