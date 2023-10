CAFONAL TU VUO’ FA’ L’AMERICANO – CHE CI FACEVANO INSIEME L'EX PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE JOSÉ MANUEL BARROSO, IL “BEAUTIFUL” RONN MOSS, L'ASTRONAUTA LUCA PARMITANO, L'EX BOSS DELLA FERRARI JEAN TODT E LA “BELVA” FRANCESCA FAGNANI”? HANNO RICEVUTO IL “PREMIO AMERICA” DELLA “FONDAZIONE ITALIA USA” – IL RICONOSCIMENTO È ANDATO ANCHE ALLO CHEF DAVIDE OLDANI (CON ZAZZERA D'ORDINANZA), ALLA DIRETTRICE D'ORCHESTRA “SOVRANISTA” BEATRICE VENEZI, ALLA FIGLIA DI MILLY CARLUCCI, ANGELICA KRYSTLE DONATI… – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Estratto dell’articolo di Lucilla Quaglia per “Il Messaggero - Edizione Roma”

davide oldani jose manuel barroso foto di bacco

Star d'oltreoceano e protagonisti del mondo delle stelle alla ribalta della tredicesima edizione del "Premio America". Riconoscimento annuale organizzato dalla Fondazione Italia Usa e dedicato all'America e agli amici americani. A condurre l'evento c'è la giornalista Didi Leoni.

[…] Ecco José Manuel Barroso, che dal 2004 al 2014 è stato presidente della Commissione Europea. Si prosegue con Angelica Krystle Donati, in giacca verde con prezioso ciondolo in tinta e tracolla, figlia di Milly Carlucci. Il mensile Capital l'ha inserita nella top 100 dei trentenni che rappresentano il futuro della classe dirigente del nostro Paese.

jean todt foto di bacco (3)

Ed ecco la sorridente Francesca Fagnani, in elegante mise black con cinta e orecchini importanti. Volto notissimo, una Belva sempre pronta a stupire. Applausi per Ronn Moss, in elegante completo scuro, indimenticabile Ridge della soap Beautiful, il cui amore per il Belpaese gli fa intonare a cappella "Io che amo solo te" di Sergio Endrigo. Applaude, in prima fila, la figlia del cantautore, Claudia.

E ancora premi per lo chef Davide Oldani, in completo beige, una delle figure più innovative e influenti del panorama gastronomico italiano, tanto da aver ideato la "cucina pop". E arriva il turno di Luca Parmitano, astronauta dei primati. Il primo italiano ad effettuare un'attività extraveicolare nel 2013. Riconoscimento anche all'ambasciatore Stefano Pontecorvo, con una carriera diplomatica che lo ha condotto ad attraversare importanti passaggi della storia.

ronn moss luca parmitano foto di bacco (3)

E poi Jean Todt, ex amministratore delegato della Ferrari e deus ex machina di tante vittorie in "rosso". Premio alla direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, in abito dai disegni geometrici, selezionata dalla rivista Forbes Italia fra i 100 leader del futuro under 30. E infine premio alla memoria per Carlo Rambaldi, tre volte premio Oscar per gli effetti speciali dei film Alien, E.T. l'extraterrestre e King Kong.

