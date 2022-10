CAFONALINO PEACE & LOVE – IL CALENDARIO 2023 PER IL CODACONS REALIZZATO DALLA FOTOGRAFA TIZIANA LUXARDO HA COME TEMA LA GUERRA E COME TITOLO HEMINGWAIANO “ADDIO ALLE ARMI” (VASTO PROGRAMMA) – ALLA PRESENTAZIONE TUTTI GLI OCCHI SONO STATI PER LE GNOCCHISSIME MODELLE, RUSSE E UCRAINE, CHE HANNO POSATO PER I 12 SCATTI. E POI ZEUDI DI PALMA, MISS ITALIA 2021, SCORTATA DALLA PATRON DEL CONCORSO PATRIZIA MIRIGLIANI…

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Gabriella Sassone per Dagospia

tiziana luxardo presenta il suo calendario contro la guerra foto di bacco

Fin troppo scontato, ma onestamente inevitabile, quest’anno il tema scelto dalla nota fotografa ritrattista Tiziana Luxardo per illustrare con le sue immagini di grande impatto, in bianco e nero e appena un pizzico di colore nei dettagli, il calendario sociale 2023 del Codacons. Visti i tempi (di guerra), non poteva non intitolarsi “Addio alle armi”, con richiamo al famoso romanzo dello scrittore statunitense Ernest Hemingway. Dodici scatti con protagoniste modelle russe e ucraine unite per dire “NO” a questa guerra e a tutti i conflitti nel mondo.

tiziana luxardo tetiana gil foto di bacco

Si consolida il gemellaggio tra la bionda fotografa glam ed il Codacons: insieme da anni promuovono campagne/calendario che esprimono attraverso l’arte visiva una sofferenza sociale. Come non ricordare i lunari contro la violenza sulle donne, il caporalato e lo sfruttamento nei campi di lavoro, il bullismo e la ludopatia. “Addio alle armi” è un progetto che vuole evocare la pace come idea universale che non ha religione, necessaria per poter credere in un domani migliore, dove ci sia speranza, amore, solidarietà e fratellanza e che vede nelle donne le autentiche messaggere.

tiziana luxardo zeudi di palma foto di bacco

Lo sottolinea anche l’Onu che nel suo sito ufficiale le definisce “peacekeepers”, una “chiave per la pace”. “Perché donna è armonia e amore”, dice la Luxardo alla Sala Feltre di via Orti di Trastevere dove ha presentato il lavoro insieme a Marco Ramadori, membro del collegio di presidenza Codacons, e Carlo Rienzi, fondatore e Presidente Codacons (sì, proprio lui, il “nemico pubblico” numero uno di Fedez).

C’è anche Zeudi di Palma, Miss Italia 2021, ventenne di Scampia, con tanto di coroncina che brilla sulla sua testa, scortata dalla patron del concorso Patrizia Mirigliani in splendida forma. Rompe il ghiaccio il Presidente Carlo Rienzi: “La Luxardo è la più grande fotografa vivente che riesce sempre ad interpretare gli angoli, gli spigoli, ma anche le rette però, dei più importanti problemi della nostra società. E’ chiaro che oggi non si poteva non partire da questa terribile guerra”.

tiziana luxardo rita dilmukhametova foto di bacco

Due delle modelle, la russa ???? D. e l’ucraina Tetiana G., raccontano perché hanno decido di aderire al progetto a titolo gratuito. “Pensando a tutto quello che finora è successo tra i nostri paesi sento una grande delusione ed una forte tristezza, studiamo la storia per non fare gli stessi gli errori. Non è per questo che i nostri padri, nonni e nonne hanno combattuto. Hanno dato le loro vite affinché noi potessimo vivere. Il mio cuore piange per la vergogna che sento”, dice la prima.

Le fa eco la collega ucraina Tetiana: “Io sono qui perché sono pacifista, contro tutte le guerre e contro tutto ciò che può togliere le vite umane. Nessuno può essere così folle da preferire la guerra all'armonia”. E Zeudi, la Miss Italia, aggiunge: “Ogni iniziativa a sostegno della riappacificazione è importante, ancora di più se l'autrice è Tiziana Luxardo che sa affrontare tematiche difficili con grande sensibilità. Tutti dobbiamo sottoscrivere l’appello a deporre le armi attraverso questa nobile opera artistica”.

tiziana luxardo patrizia mirigliani foto di bacco

Filo conduttore delle 12 immagini in bianco e nero, tra miniature di aerei, elicotteri, carri armati, fucili, mitra e un soldato in mimetica, sono i lacci con i colori delle bandiere che fanno distinguere le ragazze ucraine da quelle russe e che rappresentano i legami che esistono fra queste due popolazioni. “Per dimostrare quanto sono forti le loro somiglianze in una foto ho voluto raffigurare un volto che è l'unione di due facce separate, una ucraina una russa, e l’incredibile effetto che si ottiene è che il viso sembra di un'unica persona”, spiega la Luxardo.

tiziana luxardo larina kateryna foto di bacco

Poi aggiunge: “Quando è iniziato questo conflitto ho avuto lo stesso sentimento di rabbia e di impotenza che avevo negli anni ’70: ero giovanissima e manifestavo contro la guerra. Allora si parlava del Vietnam, ero una figlia dei fiori, una pacifista per definizione come lo sono oggi: Peace&Love forever”.

Il mio concetto di fondo è che bisogna creare ponti e buttare giù muri e ho scelto le donne per questo lunario perché sono convinta che possano essere loro le vere operatrici e portatrici di pace. Non nascondo che è stato molto difficile cercare di creare delle immagini volutamente surreali estrapolate da contesti reali, era come se fossi su una nuvola e osservassi tutto dall’alto, senza confini, ma solo orizzonti”.

A chiusura dell’evento è stata lanciata la campagna #influencerperlapace: Codacons e Associazione Influencer Responsabili hanno chiesto la mobilitazione del Web per la pace pregando tutti gli influencer di porre all’attenzione dei follower quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina spronandoli a dire con forza “Basta alla guerra”. Deponete le armi! Gran finale con la musica di Andrea Casta, il violinista internazionale col suo archetto luminoso.

tetiana gil larina kateryna foto di bacco

Ad applaudire gli interventi, anche il presidente Associazione Tota Pulchra Prefetto Mons. Jean Marie Gervais, il regista e sceneggiatore Enzo Castellari, l’attrice Antonella Salvucci e l’hair stylist Sergio Valente.

tetiana gil foto di bacco rita larina e tetiana con le colombe per la pace foto di bacco stefania giacomini foto di bacco tetiana gil foto di bacco (2) rita dilmukhametova foto di bacco (2) sergio valente stefania giacomini foto di bacco patrizia mirigliani zeudi di palma foto di bacco patrizia mirigliani carlo rienzi zeudi di palma foto di bacco rita dilmukhametova foto di bacco (1) larina kateryna sergio valente foto di bacco padre jean marie e zeudi di palma foto di bacco rita dilmukhametova foto di bacco rita dilmukhametova tayisa bernyk foto di bacco larina kateryna rita dilmukhametova tetiana gil foto di bacco rita dilmukhametova zeudi di palma foto di bacco andrea casta foto di bacco (1) andrea casta foto di bacco (2) andrea casta tiziana luxardo foto di bacco annaida grigoryanru tiziana luxardo tayisa bernyk foto di bacco carlo rienzi foto di bacco (1) carlo rienzi foto di bacco (2) larina kateryna foto di bacco zeudi di palma miss italia 2021 foto di bacco (3) zeudi di palma miss italia 2021 foto di bacco (2) tetiana gil larina kateryna rita dilmukhametova padre jean marie foto di bacco tiziana luxardo marco ramadori carlo rienzi foto di bacco tiziana luxardo marco ramadori foto di bacco tiziana luxardo con la figlia eveline foto di bacco tiziana luxardo intervistata foto di bacco zeudi di palma miss italia 2021 foto di bacco (1) stefania giacomini fabrizio silvestri foto di bacco