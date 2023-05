CAFONALINO QUATTRO QUARTI DI NOBILTÀ – AL CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO, IL MARCHESE EMILIO PETRINI MANSI DELLA FONTANAZZA (CON TANTO DI CIUFFO ARALDICO) PRESENTA IL SUO ROMANZO E DISPENSA CONSIGLI DI BON TON E GALATEO A UNA PLATEA CON MOLTO SANGUE BLU (E ALTRETTANTO BOTOX) – TRA PRINCIPI, PRINCIPESSE, BARONI, ALTI PRELATI, CARAMPANE PIALLATE E INGIOIELLATE, SPUNTANO IL RENZIANO COSIMO FERRI, MITA MEDICI E… – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Testo di Gabriella Sassone

il marchese emilio petrini mansi della fontanazza e domenico benedetti valentini foto di bacco

Il Vescovo nero Milingo, la Contessa tarocchista, l’eccentrico stilista. Ma anche feste, balli, colazioni, pranzi, corse al Monte dei Pegni, aste di preziosi tra teste coronate e parvenu, sempre per far quadrare i conti. Aneddoti familiari e storie di vita vissuta nel romanzo-formativo “Il Palcoscenico della Marchesa - Una chic delle buone maniere”, scritto dal marchese Emilio Petrini Mansi della Fontanazza e edito da OpenOne.

Chi è l’autore, vi chiederete? Giurista specializzato in diritto nobiliare, eclettico ed apprezzato conferenziere, autore di numerosi saggi sulla Nobiltà Civica per la Pisa University Press, è nato a Lucca ma vive in Versilia ed è romano d’adozione. E proprio la Città Eterna ha scelto per presentare il suo pamphlet dedicato alla madre e alla sua dimora (la marchesa e il palcoscenico del titolo).

raffaele condemi mita medici foto di bacco

Così ha apparecchiato una seratona al Circolo Canottieri Lazio, invitato dal Presidente Raffaele Condemi. Via vai sul lungotevere Flaminio di auto blu, Mercedes, Jaguar e Porsche come non si vedeva da tempo da cui sbucavano non dive e stelle dello sport ma nobili, politici, prelati, professionisti ed imprenditori.

Emilio della Fontanazza tratteggia l’avventurosa vita della aristo-mamma e della sua villa, una vita sempre condotta con stile, eleganza, attenzioni e buone maniere, che lui ha voluto divulgare a tutti. Il suo testo infatti si rivela meglio di un manuale di bon-ton, utilissimo di questi tempi così volgari, maleducati e trucidi.

laura nuccetelli foto di bacco

Come ci si comporta a tavola? Ed in viaggio? In vacanza? Esiste un galateo green? Il debutto in società quando e come? L’amore? Come conquistare la persona tanto desiderata… interrogando i Tarocchi? E’ tutta questione di… netiquette? Queste sono alcune delle domande che vengono trattate dal nostro marchese. Che ha accolto gli ospiti elegantissimo in doppiopetto in seta e lino marrone con bottoni gioiello, gemelli, orologio e chevaliere abbinati.

A presentare il suo lavoro, varie personalità: ecco l’onorevole Cosimo Maria Ferri che ha tratteggiato la vita culturale alla Versiliana e il tanto attuale galateo green, il senatore Domenico Benedetti Valentini ha magistralmente ricordato la vita della marchesa, il principe Danilo Moncada Zarbo di Monforte ha affascinato con un profilo psicoanalitico della protagonista.

laura azzali foto di bacco

La figura del Cappellano di famiglia è stata affrontata da Monsignor Luigi Casolini di Sersale, la parte biografica dall’avvocato Antonella Sotira Frangipane (presidente di IusArteLibri) che si è soffermata sull’arte divinatoria dei Tarocchi riprendendo un aneddoto del romanzo.

L’autore, dal canto suo, non poteva che ammaliare i presenti con l’arte delle buone maniere. Cosa va fatto e cosa invece evitato nelle principali occasioni della vita. Mita Medici ha letto brani del libro, dando nuova vita alla aristocratica dama e alle sue avventure. Un pamphlet questo di Emilio della Fontanazza nato durante la pandemia quando, per evitare di deprimersi, riaprendo cassetti ha trovato documenti e ricordi, provando emozioni che aveva dimenticato. Ha deciso così di mettere tutto nero su bianco.

mita medici massimo bomba foto di bacco

“Da quando ho saputo che mia madre non stava bene ho iniziato a fare un collage di pensieri e memorie familiari e amicali della sua vita, facendomi aiutare anche dai racconti della sua segretaria Patrizia, suo fidato braccio destro nella conduzione della villa, che percepiva che il rapporto di mia madre con noi figli a volte era troppo distaccato”, rompe il ghiaccio il marchese.

All’inizio il libro era nato per far “incontrare” la figura della nonna a suo figlio Ascanio e alle sue nipotine Diletta Laura, Margherita e Maria, attraverso ricordi che ne esaltavano le sue buone maniere, poi ha preso vita il romanzo-formativo.

Anche la copertina ha un senso speciale: raffigura la dimora disegnata a matita su una busta da lettera da un amico di famiglia, il maestro italo/svizzero Giò di Busca, che la marchesa conservò come una reliquia senza mai leggere la lettera all’interno per non rovinare l’opera fatta su due piedi e a lei così cara.

invitate alla presentazione del libro foto di bacco (3)

Molto sangue blu nel parterre con cognomi e predicati da far girare la testa: ecco i principi Alduino di Ventimiglia, Stefano Pignatelli di Cerchiara, Giuseppe Grifeo di Partanna, Alessio Ferrari Angelo- Comneno di Tessaglia, Roberto Schiavone di Favignana, la principessa Venera Bruno Statella di Spaccaforno.

E ancora, il Monsignor Ciro Zeno, il Rettore-Presidente dell’Accademia Bonifaciana Sante De Angelis, il nobile francese Bertrand de Royer, i baroni Patrizio Imperato di Montecorvino e Ettore Gallelli Benso di Basolato, il mondanissimo prefetto Fulvio Rocco de Marinis, Francesco Malara Magliocchi.

Cartellino timbrato per Teresa Sotira, Laura e Gabriella Azzali, Giampiero Ventura Mazzucca con Raffaella Salato, Andrea Penza, Silvana Alesiani (Presidente dei Convegni Maria Cristina di Savoia), Gioia Marina Pasquinelli, Raffaella de Camelis, Francesco e Patrizia Greco, Federico Ribechi, Gianna Grado Dini, Roberta Rossi.

il principe danilo moncada zarbo di monforte mons luigi casolini di sersale e raffaele condemi foto di bacco

E tra una Nadia Bengala e una Giò Di Sarno e le salottiere Bianca Maria Caringi Lucibelli, Carla Montani, Gioia Nocelli Solustri e Sara Iannone, ecco il pilota Nicola Vianello, Mariangela Catalano, Alessandro D'Orazio, Laura Nuccetelli.

Infine, Emilio Sturla Furnò con il maritino Stefano Farinetti, lo scultore Giulio Gorga, il pianista Biagio Andriulli, la bella soprano Claudia Toti Lombardozzi, Livio Falletta, Luigi Trisolino, Tiziana Volpes.

L’artista Massimo Bomba ha donato al Circolo Canottieri Lazio un disegno arricchito dall’installazione col libro del marchese della Fontanazza, che è stato ammesso a sorpresa tra i soci del sodalizio. Champagne, fragole e biscotti di pasta di mandorle per tutti offerti da Tiziana Sirna di “Doc Italy”. Per pochi happy few, invece, il seguente dinner.

hari simran foto di bacco il marchese emilio petrini mansi della fontanazza foto di bacco (1) claudia toti lombardozzi foto di bacco il conte giampiero mazzucca con la moglie raffaella salato foto di bacco domenico benedetti valentini danilo moncada zarbo di monforte mons luigi casolini di sersale foto di bacco il marchese emilio petrini mansi della fontanazza foto di bacco (2) danilo moncada zarbo di monforte antonella sotira frangipane mons luigi casolini di sersale foto di bacco domenico benedetti valentini danilo moncada zarbo di monforte giuseppe grifeo di partanna foto di bacco alice falsaperla foto di bacco antonella pagano foto di bacco emilio petrini mansi della fontanazza emilio sturla furno stefano farinetti foto di bacco donatella visconti foto di bacco emilio petrini mansi della fontanazza emilio sturla furno foto di bacco i relatori foto di bacco invitata alla presentazione del libro foto di bacco (4) invitata alla presentazione del libro foto di bacco (3) invitata alla presentazione del libro foto di bacco (2) invitata alla presentazione del libro foto di bacco (1) paola pisani diana torrice laura nuccetelli foto di bacco massimo bomba foto di bacco invitate alla presentazione del libro foto di bacco (4) invitate alla presentazione del libro foto di bacco (5) invitati alla presentazione (1) invitati alla presentazione (2) libro presentato luciano bernaxa graziella moschetta foto di bacco marino collacciani con paola foto di bacco giuseppe grifeo di partanna foto di bacco