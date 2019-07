VI ESCE SANGUE DAL NASO? NON DOVETE PIEGARE LA TESTA ALL’INDIETRO – TUTTI GLI ERRORI PIÙ COMUNI DEL PRIMO SOCCORSO. PER ESEMPIO, SE VI SIETE USTIONATI, USARE GHIACCIO NON È LA SCELTA IDEALE. ANCHE I RIMEDI DELLA NONNA VANNO RIDIMENSIONATI: NON FATE IMPACCHI CALDI SULLE DISTORSIONI, NIENTE ANTISTAMINICO IN CASO DI CHOC ANAFILATTICO. SE AVETE UN TAGLIO NON DOVETE ASSOLUTAMENTE…