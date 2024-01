Marco Zonetti per Dagospia

marco travaglio festa di manuela moreno

Purtroppo, gli ascolti di Tg2 Post e, la scorsa estate, quelli di Filorosso - chiuso anzitempo - non sono certo cifre per cui festeggiare. Ma Manuela Moreno può senz'altro celebrare la sua promozione a caporedattore del Tg2.

La giornalista ribattezzata "The Body" per il fisico prorompente ha indetto un sontuoso festeggiamento per l'occasione nella opulenta Casina Valadier illuminata a giorno per omaggiare la "padrona di casa" e i suoi invitati illustri.

Fra i volti noti accorsi ad abbracciare la felicissima Manuela, ecco spiccare Annalisa Bruchi, Osho alias Federico Palmaroli, Monica Setta, Veronica Gentili.

Ma tra i presenti ha fatto molto parlare di sé il solitamente compassato Stefano Patuanelli, duro e puro parlamentare del M5s ed ex ministro.

E, soprattutto, nello sfavillio di luci, ori e stucchi, l'ospite piu' ammirato e' stato il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio che si è esibito con la cara amica Manuela in un karaoke che ha galvanizzato i presenti.

laura berti manuela moreno

Come sempre capita del resto in un celebre ristorante romano nel quale, come Dago-rivelato tempo fa, i due giornalisti si esibiscono settimanalmente in duetti che fanno impallidire i gorgheggi di Al Bano e Romina ai tempi d'oro.

Grazie ai fraseggi canori del duo Travaglio-Moreno, la Casina Valadier ha anticipato di qualche settimana le esibizioni all'Ariston di Sanremo, consacrando una nuova ed esplosiva coppia canterina. Amadeus prenda nota...

marco travaglio canta con manuela moreno 1 simone debilito veronica gentili stefano patuanelli marco travaglio canta con manuela moreno festa di manuela moreno 3 festa di manuela moreno 2 beppe convertini manuela moreno 1 festa di manuela moreno 6 beppe convertini manuela moreno giacomo maiolini monica setta manuela moreno annalisa bruchi festa di manuela moreno 1 festa di manuela moreno 5 federico palmaroli festa di manuela moreno veronica genitli manuela moreno stefano patuanelli festa di manuela moreno veronica gentili manuela moreno