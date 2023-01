Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

Ammanettato e pestato a sangue, Tyre Nichols, 29 anni, ripeteva: «Che cosa ho fatto?». «Mamma, mamma, mamma» sono state le sue ultime parole, riprese in un video di un’ora girato dalle bodycam dei poliziotti e altre telecamere di sorveglianza che ha turbato e indignato le stesse autorità di Memphis, in Tennessee, pubblicato in quattro parti ieri notte su YouTube. Nichols, afroamericano, 29 anni, è stato fermato al volante della sua auto sabato 7 gennaio alle 8:30, da cinque agenti, anche loro neri.

Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr e Justin Smith sono stati licenziati e incriminati con accuse che includono omicidio di secondo grado, aggressione aggravata, rapimento aggravato. Il rapporto degli agenti parla di fermo per eccesso di velocità; [...]

I cinque poliziotti fanno parte di un’unità chiamata Scorpion creata nel 2021 per riportare «la pace nei quartieri» dopo un’aumento dei crimini e della violenza a Memphis. Il noto avvocato dei diritti civili Ben Crump, che rappresenta i genitori di Nichols, ne chiede lo scioglimento

Già quando i cinque agenti fermano Nichols «c’è un livello di aggressione inspiegabile», nota la dirigente della polizia. Lui cerca di scappare a piedi. Usano spray al peperoncino, taser, lo picchiano per tre minuti di seguito. Usano un bastone di metallo estraibile, «uno lo prende a calci come fosse una palla da football, un paio di volte», ha notato il padre Rodney Wells, colpito più d’ogni altra cosa dal fatto che «ci sono forse 10 agenti e nessuno cerca di fermare il pestaggio, nemmeno dopo: fumano, come fosse tutto tranquillo. Lo appoggiano all’auto, lui si accascia e un agente grida: “Siediti, figlio di puttana”, ma è ammanettato.

Lo devono tirare su. Nessuno gli presta soccorso». Si vedono agenti del dipartimento dei vigili del fuoco che non prestano aiuto (due sono stati sospesi) e il capo della polizia sospetta lo stesso dei paramedici. Nichols spiega che non riesce a respirare e viene portato in ospedale. La polizia avverte la madre, RowVahn Wells, ma le vieta — ha affermato lei — di raggiungerlo sostenendo che è in arresto. Alle 4 del mattino, il medico le chiede come mai non sia in ospedale: il figlio sta andando in arresto cardiaco. Tre giorni dopo è spirato. L’autopsia vista dalla famiglia confermerebbe il «sanguinamento interno causato dal pestaggio».

