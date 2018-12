13 ANNI SCHIAVO (DEL SESSO) - L'ATTORE DI DISNEY CHANNEL STONEY WESTMORELAND ARRESTATO PER AVER INVIATO FOTO PORNO A UN 13ENNE. IL 48ENNE STAVA GIRANDO LA SERIE ''ANDI MACK'' A SALT LAKE CITY, CAPITALE DEI MORMONI D'AMERICA, QUANDO SI È MESSO A RIMORCHIARE SU UN'APP DI INCONTRI, CERCANDO DI ORGANIZZARE UN INCONTRO CON L'ADOLESCENTE. A QUEL PUNTO LA DISNEY…

Un'altra accusa di molestie sessuali a minori scuote il luccicante mondo di Hollywood. Questa volta ad essere incriminato, arrestato e conseguentemente licenziato è stato Stoney Westmoreland, 48enne attore di uno show trasmesso da Disney Channel, "Andi Mack". L'uomo avrebbe adescato un tredicenne attraverso una app per fare sesso.

Westmoreland è stato arrestato a Salt Lake City, città dove viene girata la serie.

L'attore avrebbe contattato il 13enne attraverso una app cominciando prima una conversazione e poi inviandogli foto pornografiche e chiedendo a sua volta foto di nudo. L'attore è stato fermato prima dell'incontro con il ragazzo. Secondo l'ABC News 4 di Salt Lake City, Westmoreland si trova di fronte ad un'accusa di adescamento di minore e quattro accuse di possesso di materiali dannosi per un minore.

"Stoney Westmoreland, un attore che lavora alla serie 'Andi Mack', è stato arrestato oggi a Salt Lake City", ha detto un portavoce di Disney Channel nelle scorse ore. "Data la natura delle accuse e la nostra responsabilità per il benessere dei minori, lo abbiamo sollevato dal suo incarico e per questo non tornerà la prossima settimana, quando avranno il via le riprese per la terza stagione dello show".

