1. LE ZOCCOLETTE DI TRUMP? NIENTE A PARAGONE COL BORDELLO KENNEDY ALLA CASA BIANCA IL TRIANGOLO SI’, ALLA CASA BIANCA LO AVEVANO CONSIDERATO! -NUREYEV-BOB 2. MENTRE JOHN KENNEDY TRADIVA JACKIE A DESTRA E A MANCA, LA FIRST LADY SI BUTTAVA TRA LE GAMBE DI RUDOLF NUREYEV, CHE SI SCOPAVA ANCHE LA DI LEI SORELLA LEE RADZIWILL 3. IL BALLERINO RUSSO AVEVA NOVE ANNI IN MENO DI JACKIE, E FU POI PIZZICATO CON ROBERT KENNEDY: I DUE SI BACIAVANO APPASSIONATAMENTE ALL'INTERNO DI UNA CABINA TELEFONICA 4. JACKIE AVREBBE DETTO A TRUMAN CAPOTE: “CREDO CHE RUDI PIANIFICHI SISTEMATICAMENTE DI SEDURRE OGNI MEMBRO DELLA MIA FAMIGLIA. ANCHE MIO FIGLIO QUANDO CRESCERÀ” 5. NEL LIBRO ‘THE PINK TRIANGLE’ ANCHE IL TENTATIVO DI RICHARD NIXON DI SCOPARSELA
1. LE ZOCCOLETTE DI TRUMP? NIENTE A PARAGONE COL BORDELLO KENNEDY ALLA CASA BIANCA
IL TRIANGOLO SI’, ALLA CASA BIANCA LO AVEVANO CONSIDERATO! -NUREYEV-BOB
2. MENTRE JOHN KENNEDY TRADIVA JACKIE A DESTRA E A MANCA, LA FIRST LADY SI BUTTAVA TRA LE GAMBE DI RUDOLF NUREYEV, CHE SI SCOPAVA ANCHE LA DI LEI SORELLA LEE RADZIWILL
3. IL BALLERINO RUSSO AVEVA NOVE ANNI IN MENO DI JACKIE, E FU POI PIZZICATO CON ROBERT KENNEDY: I DUE SI BACIAVANO APPASSIONATAMENTE ALL'INTERNO DI UNA CABINA TELEFONICA
4. JACKIE AVREBBE DETTO A TRUMAN CAPOTE: “CREDO CHE RUDI PIANIFICHI SISTEMATICAMENTE DI SEDURRE OGNI MEMBRO DELLA MIA FAMIGLIA. ANCHE MIO FIGLIO QUANDO CRESCERÀ”
5. NEL LIBRO ‘THE PINK TRIANGLE’ ANCHE IL TENTATIVO DI RICHARD NIXON DI SCOPARSELA