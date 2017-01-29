1. LE ZOCCOLETTE DI TRUMP? NIENTE A PARAGONE COL BORDELLO KENNEDY ALLA CASA BIANCA

IL TRIANGOLO SI’, ALLA CASA BIANCA LO AVEVANO CONSIDERATO! -NUREYEV-BOB

2. MENTRE JOHN KENNEDY TRADIVA JACKIE A DESTRA E A MANCA, LA FIRST LADY SI BUTTAVA TRA LE GAMBE DI RUDOLF NUREYEV, CHE SI SCOPAVA ANCHE LA DI LEI SORELLA LEE RADZIWILL

3. IL BALLERINO RUSSO AVEVA NOVE ANNI IN MENO DI JACKIE, E FU POI  PIZZICATO CON ROBERT KENNEDY: I DUE SI BACIAVANO APPASSIONATAMENTE ALL'INTERNO DI UNA CABINA TELEFONICA

4. JACKIE AVREBBE DETTO A TRUMAN CAPOTE: “CREDO CHE RUDI PIANIFICHI SISTEMATICAMENTE DI SEDURRE OGNI MEMBRO DELLA MIA FAMIGLIA. ANCHE MIO FIGLIO QUANDO CRESCERÀ”

5. NEL LIBRO ‘THE PINK TRIANGLE’ ANCHE IL TENTATIVO DI RICHARD NIXON DI SCOPARSELA

ARCHEO - IL TESTO SPASSOSO DELLA FOLLE LETTERA CHE, NEL 1977, BERLUSCONI SCRISSE IN TERZA PERSONA PER DIVENTARE IL PIU' GIOVANE CAVALIERE DEL LAVORO NELLA STORIA DELLA REPUBBLICA - “IL DOTTOR BERLUSCONI E' DI ANTICHISSIMA FAMIGLIA MILANESE. UOMO DI UNA PROVERBIALE RISERVATEZZA: SONO POCHISSIMI A CONOSCERLO... AMICO PERSONALE DI AGNELLI, TRASCORRE MOLTE ORE DELLA NOTTE AL LAVORO. UOMO DI SOLIDA CULTURA PER IL SUO BUONGUSTO, METTE UN’IMPRONTA DI SIGNORILITA' IN TUTTE LE SUE REALIZZAZIONI…”

1. FEDERER BATTE NADAL DOPO 5 SET PAZZESCHI E SCOPPIA IN LACRIME. MA DEVE ESSERE IN LACRIME MEZZO MONDO. DICIOTTESIMO SLAM A 36 ANNI CON LA GRAZIA INFINITA DEGLI INFINITI 2. IL BRACCIO MOZARTIANO AD ALTISSIMA DEFINIZIONE DI ROGER HA VINTO, PER NULLA DEBILITATO DAL COMPLESSO NADAL, DA QUELLA TRAFELATA, AVIDA ATTITUDINE OLTRE LA RETE 3. NON CREDETE MAI ALLA STUCCHEVOLE STORIA DEL FAIR PLAY TRA I DUE. RAFA SA DI ESSERE UN USURPATORE, SA DI NON AVERE UN DECIMO DEL TALENTO DELL’ALTRO. GOD SAVE THE KING