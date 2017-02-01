1. DOPO LO STOP PER LO "TSUNAMI", ARRIVA LA PRIMA VERA PUNTATA DE “L’ISOLA DEI PENOSI” CHE DEBUTTA CON UN LOFFIO 21,95% CONTRO IL 20,42% DI INTER-LAZIO SU RAIUNO 2. MALUCCIO ANCHE RISPETTO AL 2016 CHE ARRIVO’ AL 23,44% CON 300 MILA SPETTATORI IN PIU’ 3. TWITTAROLI SCATENATI: “DAYANE MELLO VUOLE FARSI BETTARINI. PRESTO PULSERÀ COME UN’ANGUILLA”, "PRATICAMENTE BETTARINI NON PARLA ITALIANO. SI LIMITA A GIOCARE A SHANGHAI CON LE PAROLE", “ECCO LA PRIMA PORACCIATA: LA SCIMMIA DOTTORESSA TIBI” 4. “HANNO ANNULLATO LA PUNTATA PERCHÉ LA PIOGGIA FACEVA BAGNARE POCO MALENA”, “SE GIACOMO URTIS SI FERISCE LABBRA E ZIGOMI, C'È IL RISCHIO DI MAREGGIATE IN HONDURAS”
1. DOPO LO STOP PER LO "TSUNAMI", ARRIVA LA PRIMA VERA PUNTATA DE “L’ISOLA DEI PENOSI” CHE DEBUTTA CON UN LOFFIO 21,95% CONTRO IL 20,42% DI INTER-LAZIO SU RAIUNO
2. MALUCCIO ANCHE RISPETTO AL 2016 CHE ARRIVO’ AL 23,44% CON 300 MILA SPETTATORI IN PIU’
3. TWITTAROLI SCATENATI: “DAYANE MELLO VUOLE FARSI BETTARINI. PRESTO PULSERÀ COME UN’ANGUILLA”, "PRATICAMENTE BETTARINI NON PARLA ITALIANO. SI LIMITA A GIOCARE A SHANGHAI CON LE PAROLE", “ECCO LA PRIMA PORACCIATA: LA SCIMMIA DOTTORESSA TIBI”
4. “HANNO ANNULLATO LA PUNTATA PERCHÉ LA PIOGGIA FACEVA BAGNARE POCO MALENA”, “SE GIACOMO URTIS SI FERISCE LABBRA E ZIGOMI, C'È IL RISCHIO DI MAREGGIATE IN HONDURAS”