1. LE DANDOLATE PER "OGGI"! A 'DISCOVERY' SONO NERVOSI CON CROZZA: HA FIRMATO UN CONTRATTO DI ESCLUSIVA MA TRATTA CON LA RAI PER IL FESTIVAL DI SANREMO 2. COME AVRÀ REAGITO MILLY CARLUCCI ALL’INGAGGIO DI MARIA DE FILIPPI A SANREMO? 3. SEMBRA CHE PER ELISA ISOARDI E MATTEO SALVINI SI AVVICINI IL GIORNO DELLE NOZZE 4. MISTERI DI VIALE MAZZINI: L’IMPROVVISA ASCESA DELL’EX MISS ITALIA MANILA NAZZARO - CLAUDIA GERINI E ANDREA PRETI: LUI È PRONTO A TORNARE ALL’OVILE - IL RISERVATO BALLERINO DI FAMA INTERNAZIONALE HA AVUTO UN FLIRT CON UN NUOTATORE PLURI-PREMIATO - DICONO CHE LA CONDUTTRICE ASSAI CREDENTE SIA IN CRISI CON IL SUO GIOVANE MARITO...
1. LE DANDOLATE PER "OGGI"! A 'DISCOVERY' SONO NERVOSI CON CROZZA: HA FIRMATO UN CONTRATTO DI ESCLUSIVA MA TRATTA CON LA RAI PER IL FESTIVAL DI SANREMO
2. COME AVRÀ REAGITO MILLY CARLUCCI ALL’INGAGGIO DI MARIA DE FILIPPI A SANREMO?
3. SEMBRA CHE PER ELISA ISOARDI E MATTEO SALVINI SI AVVICINI IL GIORNO DELLE NOZZE
4. MISTERI DI VIALE MAZZINI: L’IMPROVVISA ASCESA DELL’EX MISS ITALIA MANILA NAZZARO - CLAUDIA GERINI E ANDREA PRETI: LUI È PRONTO A TORNARE ALL’OVILE - IL RISERVATO BALLERINO DI FAMA INTERNAZIONALE HA AVUTO UN FLIRT CON UN NUOTATORE PLURI-PREMIATO - DICONO CHE LA CONDUTTRICE ASSAI CREDENTE SIA IN CRISI CON IL SUO GIOVANE MARITO...