1. LA BATTAGLIA PER "VOGUE"! CON LA MORTE DELLA SOZZANI SONO IN TANTI, TRA FOTOGRAFI, STILISTI E PUBBLICITARI, A TEMERE PER LE PROPRIE SOCIETÀ E I PROPRI FATTURATI. LA CANDIDATA ALLA SUCCESSIONE? E' GIOVANNA BATTAGLIA, SPOSA DEL MILIONARIO ENGELBERT

2. BELEN CON PARENTADO ARGENTINO AL SEGUITO SVACCANZA A VERBIER MENTRE A GSTAAD SI È PIAZZATO IL DUO BLASONATO BORROMEO-CASIRAGHI: E’ TUTTA UNA PROCESSIONE VERSO IL PANCIONE DI LEI, CHE SGRAVERÀ A GENNAIO E SARÀ INCORONATA PRIMA MAMMA VIP DEL 2017

3. MA LA CITTADINA DEL CANTONE BERNESE VERRÀ SCONVOLTA DA BEN ALTRO AVVENTO: PER CAPODANNO È IN ARRIVO QUELLA PAZZA DI GIANLUCA VACCHI, IN VERSIONE DJ GLAM! DICONO CHE ABBIA PASSATO UN PAIO DI NOTTI BOLLENTI A CORTINA CON LE TRE SORELLE BUCCINO