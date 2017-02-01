1. DOPO LO STOP PER LO "TSUNAMI", ARRIVA LA PRIMA VERA PUNTATA DE “L’ISOLA DEI PENOSI” CHE DEBUTTA CON UN LOFFIO 21,95% CONTRO IL 20,42% DI INTER-LAZIO SU RAIUNO

2. MALUCCIO ANCHE RISPETTO AL 2016 CHE ARRIVO’ AL 23,44% CON 300 MILA SPETTATORI IN PIU’

3. TWITTAROLI SCATENATI: “DAYANE MELLO VUOLE FARSI BETTARINI. PRESTO PULSERÀ COME UN’ANGUILLA”, "PRATICAMENTE BETTARINI NON PARLA ITALIANO. SI LIMITA A GIOCARE A SHANGHAI CON LE PAROLE", “ECCO LA PRIMA PORACCIATA: LA SCIMMIA DOTTORESSA TIBI”

4. “HANNO ANNULLATO LA PUNTATA PERCHÉ LA PIOGGIA FACEVA BAGNARE POCO MALENA”, “SE GIACOMO URTIS SI FERISCE LABBRA E ZIGOMI, C'È IL RISCHIO DI MAREGGIATE IN HONDURAS”

1. OBAMA NON CHIUDE UN OCCHIO PER COME TRUMP STA FASCISTIZZANDO GLI STATI UNITI 2. IERI, ALL’OTTAVO GIORNO DELLA SUA VACANZA, TRA UNA PARTITA DI GOLF E UN BAGNO NEL MARE TROPICALE, OSPITE RIVERITO DELLA MEGAVILLA DELL’AMICO MILIARDARIO RICHARD BRANSON ALLE ISOLE VERGINI BRITANNICHE, OBAMA HA TROVATO UN MINUTO PER RISPONDERE AL BLOCCO DELL'IMMIGRAZIONE DI TRUMP A 7 PAESI MUSULMANI PER 120 GIORNI: “I VALORI AMERICANI SONO A RISCHIO MASONO RINCUORATO DAL LIVELLO DI IMPEGNO DEL PAESE”. AMEN - VIDEO