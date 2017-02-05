1. REPORTAGE FOTOGRAFICO DALLO SLUM DI LAGOS DOVE LE 14ENNI SI PROSTITUISCONO PER 2 DOLLARI, L'AIDS E’ ALLE STELLE E IL CONDOM E’ UNO SCONOSCIUTO, VISTO CHE NON SI USA 2. IN NIGERIA MILIONI DI PERSONE HANNO CONTRATTO L'HIV MA SE LE DONNE USANO PRECAUZIONI VENGONO MOLLATE DAGLI UOMINI: "SE TI AZZARDI A MENZIONARE IL CONDOM, È COME SE ACCUSI IL FIDANZATO O IL MARITO DI AVERTI TRADITO O SE AMMETTI DI AVERLO TRADITO TU. LA RELAZIONE SI TRONCA IMMEDIATAMENTE E TU BECCHI SUBITO UNA CATTIVA REPUTAZIONE"
1. REPORTAGE FOTOGRAFICO DALLO SLUM DI LAGOS DOVE LE 14ENNI SI PROSTITUISCONO PER 2 DOLLARI, L'AIDS E’ ALLE STELLE E IL CONDOM E’ UNO SCONOSCIUTO, VISTO CHE NON SI USA
2. IN NIGERIA MILIONI DI PERSONE HANNO CONTRATTO L'HIV MA SE LE DONNE USANO PRECAUZIONI VENGONO MOLLATE DAGLI UOMINI: "SE TI AZZARDI A MENZIONARE IL CONDOM, È COME SE ACCUSI IL FIDANZATO O IL MARITO DI AVERTI TRADITO O SE AMMETTI DI AVERLO TRADITO TU. LA RELAZIONE SI TRONCA IMMEDIATAMENTE E TU BECCHI SUBITO UNA CATTIVA REPUTAZIONE"