1. LE DANDOLATE PER "OGGI"! A 'DISCOVERY' SONO NERVOSI CON CROZZA: HA FIRMATO UN CONTRATTO DI ESCLUSIVA MA TRATTA CON LA RAI PER IL FESTIVAL DI SANREMO

2. COME AVRÀ REAGITO MILLY CARLUCCI ALL’INGAGGIO DI MARIA DE FILIPPI A SANREMO? 

3. SEMBRA CHE PER ELISA ISOARDI E MATTEO SALVINI SI AVVICINI IL GIORNO DELLE NOZZE

4. MISTERI DI VIALE MAZZINI: L’IMPROVVISA ASCESA DELL’EX MISS ITALIA MANILA NAZZARO - CLAUDIA GERINI E ANDREA PRETI: LUI È PRONTO A TORNARE ALL’OVILE - IL RISERVATO BALLERINO DI FAMA INTERNAZIONALE HA AVUTO UN FLIRT CON UN NUOTATORE PLURI-PREMIATO - DICONO CHE LA CONDUTTRICE ASSAI CREDENTE SIA IN CRISI CON IL SUO GIOVANE MARITO...

CORDELLI, IL CRITICO LETTERARIO PIU’ BRILLANTE DEL BEL PAESE, PRENDE IL FUCILE – “OGGI LE STORIE INVECE DI LEGGERLE NEI LIBRI PREFERISCO GUARDARLE NEI FILM O NELLE SERIE. ''TRUE DETECTIVE'' O ''FARGO'' SONO APPASSIONANTI, LA MAGGIOR PARTE DEI ROMANZI NO - IL COMPUTER FACILITA LA SCRITTURA, LA MOLTIPLICA, LA IMPONE QUASI. DA QUI LA LUNGHEZZA DEI LIBRI - CHE VELTRONI O FRANCESCHINI PUBBLICHINO ROMANZI È PAZZESCO - APRA I GIORNALI: NON C'È PIÙ CRITICA, SOLO PUBBLICITÀ. LA LETTERATURA NON HA PIÙ UN VALORE D'ARTE, MA SOLO UN VALORE DI MERCE. CHE IMPORTANZA HA ORMAI SE UN LIBRO SIA PIÙ O MENO BELLO?’’