1. NON C'E' PIU' IL PORNO DI UNA VOLTA! ECCO COME E' CAMBIATA L'INDUSTRIA DELL'HARD (E I NOSTRI GUSTI) DAGLI ANNI '80 A OGGI: DIMENTICATE I FILM DI QUALITA' ALLA 'GOLA PROFONDA', SOLO 'GONZO PORN', AMATORIALE E A BASSO COSTO, DA CONSUMARE IN FRETTA SUL TELEFONO

2. SI E' AGGIUNTO IL PORNO FEMMINISTA, QUEER E TRANS, LE UTENTI DONNE SONO IN AUMENTO (NEL 2016 HANNO COSTITUITO IL 26% DELL'UTENZA GLOBALE , LE PERFORMER NON SONO PIU' BOMBASTICHE MA LE RAGAZZE DELLA PORTA ACCANTO E LE 'PLUS SIZE' VANNO FORTISSIMO