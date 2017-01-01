1. LA BATTAGLIA PER "VOGUE"! CON LA MORTE DELLA SOZZANI SONO IN TANTI, TRA FOTOGRAFI, STILISTI E PUBBLICITARI, A TEMERE PER LE PROPRIE SOCIETÀ E I PROPRI FATTURATI. LA CANDIDATA ALLA SUCCESSIONE? E' GIOVANNA BATTAGLIA, SPOSA DEL MILIONARIO ENGELBERT

2. BELEN CON PARENTADO ARGENTINO AL SEGUITO SVACCANZA A VERBIER MENTRE A GSTAAD SI È PIAZZATO IL DUO BLASONATO BORROMEO-CASIRAGHI: E’ TUTTA UNA PROCESSIONE VERSO IL PANCIONE DI LEI, CHE SGRAVERÀ A GENNAIO E SARÀ INCORONATA PRIMA MAMMA VIP DEL 2017

3. MA LA CITTADINA DEL CANTONE BERNESE VERRÀ SCONVOLTA DA BEN ALTRO AVVENTO: PER CAPODANNO È IN ARRIVO QUELLA PAZZA DI GIANLUCA VACCHI, IN VERSIONE DJ GLAM! DICONO CHE ABBIA PASSATO UN PAIO DI NOTTI BOLLENTI A CORTINA CON LE TRE SORELLE BUCCINO

 

1. “QUALCUNO CI ACCUSERA' DI PORNOGRAFIA MA L’ITALIA È ORMAI DIVENTATA ADULTA”: IN UN LIBRO VITA, OPERE E MIRACOLI DI SARO BALSAMO CHE 50 ANNI FA CON LA PRIMA RIVISTA SEXY, “MEN”, TRAGHETTÒ IL PAESE VERSO L’EROS DI MASSA 2. NON SOLO TETTE ANCHE INCHIESTE, CONTROVERITÀ SULLA MORTE DI MATTEI E UNA SARCASTICA REQUISITORIA CONTRO ALDO MORO 3. DOPO LA ROTTURA CON LA MOGLIE, BALSAMO CREA “LE ORE” - I TITOLI STORICI ("DAGLI APPENNINI ALLE MUTANDE"), CICCIOLINA E MOANA, IL BOOM DI FINE ANNI 80 QUANDO IL PORNO DI CARTA VALE 180 MILIARDI DI LIRE. "ALTRO CHE GHETTO. ERA UNA VOCE DI PIL"

1. “NUOVA INQUISIZIONE CONTRO LA RETE”: GRILLO ATTACCA IL PRESIDENTE DELL'ANTITRUST PITRUZZELLA CHE HA DICHIARATO AL ''FINANCIAL TIMES'': "LA POST-VERITÀ IN POLITICA È UNO DEI CATALIZZATORI DEL POPULISMO E UNA MINACCIA ALLE NOSTRE DEMOCRAZIE" 2. BEPPE SI SCATENA: "E COSA È LA POST-VERITÀ SI CHIEDE UNA PERSONA NORMALE? "LA POST-VERITÀ È UNA DEFINIZIONE USATA DAI ROSICONI CHE NON SONO ENTRATI NEL VENTRE DELLA BALENA DEL WEB..." E' LA DEFINIZIONE, CHE MERITEREBBE LA TRECCANI, DI ROBERTO D'AGOSTINO...."