2019, MARIA LA SANGUINARIA RISCHIA GROSSO – ‘’UOMINI E DONNE’’ SBARCA IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 MA LA DE FILIPPI NON COMPARIRÀ IN VIDEO MA SEGUIRÀ IL TUTTO DA DIETRO LE QUINTE - IN ONDA A FEBBRAIO SARÀ SARÀ “CONDOTTA” DA VALERIA MARINI CON DUE VOLTI GIÀ NOTI AL PUBBLICO DI ‘’UOMINI E DONNE’’: GEMMA GALGANI E GIULIA DE LELLIS - RIUSCIRÀ A INCOLLARE AL TELESCHERMO IL PUBBLICO COME FA DA ANNI AL POMERIGGIO?

Giuseppe Candela per Il Fattoquotidiano.it

tu si que vales 2

Uomini e Donne sbarca in prima serata su Canale 5 e per l’occasione mette l’abito da sera, modifica il format e prova a conquistare pubblico nuovo in una fascia diversa. Dovrà farlo senza Maria De Filippi, la padrona di casa non comparirà in video ma seguirà il tutto da dietro le quinte. Come già accaduto per i due speciali realizzati qualche mese fa, uno dedicato alla coppia, poi scoppiata, formata da Gemma Galgani e Giorgio Manetti e l’altro dal titolo “Le Olimpiadi della Tv”.

uomini e donne

Speciali che a costi ridotti avevano assicurato buoni ascolti, questa volta si punterà sulle scelte dei cinque tronisti: Luigi Mastroianni, Andrea Cerioli, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Teresa Langella. Le puntate dovrebbero essere trasmesse a febbraio su Canale 5 con Valeria Marini nel ruolo di party planner, con l’obiettivo di organizzare la festa della scelta che si svolgerà all’interno di una villa. Fervono i preparativi e, come anticipato dal sito di Davide Maggio, oltre alla Marini la serata sarà “condotta”, non in un senso puro, da due volti già noti al pubblico di Uomini e Donne: Gemma Galgani e Giulia De Lellis.

tina cipollari karina cascelle valeria marini gianni sperti

Per l’influencer, ora fidanzata con Irama, si tratta di un ritorno a casa dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip e la fine dell’amore con Andrea Damante. La dama torinese è ormai volto fisso del date show, alle prese con le mancate gioie relazionali e le litigate con Tina Cipollari. Le due timoniere, scrive lo stesso sito, dovranno sostenere i tronisti durante il percorso che li porterà alla scelta raccontando le ansie, la paura e i dubbi del momento.

giulia de lellis gemma galgani

Negli speciali in prime time spazio anche a Anahi Ricca, la costumista nota al pubblico della trasmissione per il suo ruolo all’interno delle sfilate, qui avrà il compito di giudicare le mise dei partecipanti. Uomini e Donne in prima serata riuscirà a incollare al teleschermo il pubblico come fa da anni al pomeriggio?

