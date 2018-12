19 dic 2018 15:40

''L'AMICA GENIALE'' DI FERRANTE-COSTANZO CHIUDE COL 30% - CANALE5 NON VA MALISSIMO (9,8%) - BIANCA (5,1%) VS FLORIS (6,2%) - IL MILAN SU SKY (2,4%) - AMADEUS (20,2%) VS 'STRISCIA' (17%) - PALOMBA (4,9-5%) VS GRUBER (7%) - 'FORUM' (16,5%) VS ISOARDI (12,7%) - PURE SENZA D'URSO, LA 'VITA IN DIRETTA' NON DECOLLA (13,7-15,8%) - BRU-NEO (15,3%) VS PORRO (7%) - MANNONI ARRABBIATO (5,8%)