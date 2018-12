''BOHEMIAN RHAPSODY'' ARRIVA A 15,2 MILIONI E DIVENTA IL PRIMO INCASSO DELLA STAGIONE ITALIANA, E PER TUTTI GLI ALTRI INCASSI MODESTI - IN AMERICA TRIONFA L'ENNESIMO ''SPIDERMAN'', STAVOLTA IN VERSIONE CARTONE ANIMATO, PROPRIO COME 'GRINCH' E 'RALPH' IN CIMA ALLA CLASSIFICA. L'UNICO CHE RESISTE È CLINT EASTWOOD VERSIONE MULO AL SECONDO POSTO

Marco Giusti per Dagospia

I supereroi trionfano in tutto il mondo. Aquaman arriva a 261 milioni di dollari dopo dieci giorni grazie agli incassi cinesi, solo 51 milioni questa settimana, mentre Spiderman un nuovo universo, il primo Spiderman animato, vola nella classifica americane con 35 milioni di dollari. Nessun film animato a Natale era andato così bene. E le critiche ne parlano come di un capolavoro. Gli tiene testa solo il vecchio Clint Eastwood col suo The Mule, 17 milioni, dove a 80 anni fa il narcotrafficante col Messico.

Macchine mortali, kolossal fantascientifico da 100 milioni di dollari, scritto e prodotto da Peter Jackson, diretto dal suo aiuto Christian Anders, floppa pesantemente ovunque. In America si ferma a 7,5 milioni, che diventano 42 col resto del mondo. Ma non basta. Si parla di un buco da 125 milioni. Ahi! Aquaman di James Wan con Jason Mamoa, supereroe marino col tanto di forcone trionfa invece nei pochi paesi dove è uscito incassando alla sua seconda settimana 261 milioni dollari, e solo questo venerdì arriverà in America. In Cina questa settimana ne fa altri 54, in Brasile, Messico, Russia più di 7.

Da noi, nel pieno della crisi economica e politica, gli italiani seguitano a andare al cinema per piangere sulle tristi storie e le canzoni di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, altri 2 milioni 350 mila euro, per un totale di 15,2 milioni di euro. Il massimo incasso della stagione. Nemmeno se lo avesse interpretato Checco Zalone.

O se le canzoni le cantasse Salvini. Dietro questo successo clamoroso tutti gli altri film fanno incassi modesti. Il Grinch è secondo con altri 778 mila euro, Macchine mortali di Christian Anders floppa anche da noi, 747 mila euro, il thriller Un piccolo favore di Paul Feig aL quarto con 730 mila euro, Il testimone invisibile di Stefano Mordini, buon giallo con Riccardo Scamarcio e Miriam Leone è quinto con 658 mila euro, Se son rose di Leonardo Pieraccioni incassa altri 470 mila euro, mentre Santiago, Italia incassa comunque altri 125 mila euro. Peccato per uno dei migliori film usciti negli ultimi tempi, Lontano da qui di Sara Colangelo con Maggie Gyllenhall, che non entra neppure in classifica.

Mentre Aquaman scorrazza impunemente nei mari della Cina arrivando a 261 milioni di dollari in due settimane, Spiderman un nuovo universo, con 90 milioni di budget, è primo in America con 35,4 milioni di dollari, che diventano 56 con gli incassi di Grecia, Slovacchia, Sud Corea e Inghilterra. E’ una partenza fortissima per un cartone animato, oltre le previsioni della Sony e della Marvel. Gli tiene testa The Mule di Clint Eastwood dove il vecchio attore porta in giro droga sul confine messicano. Pronto per l’Oscar.

Al terzo e al quarto posto troviamo altri due cartoni animati, Il Grinch, 11,5 milioni per un totale di 239 e un globale di 372, e Ralph spacca internet con 9,5 per un totale di 154 e un globale di 285. Macchine mortali di Christian Anders è solo quinto con 7,5 milioni e un budget di 100. Con gli incassi internazionali arriva a 42. Ma rimane uno dei maggiori flop dell’anno e difficilmente resterà in sala per capodanno. Creed II al sesto posto incassa altri 5,3 milioni di dollari per un totale di 104. Bohemiam Rhapsody al settino 4,1 milioni per un totale di 180 e un globale altissimo di 632 milioni di dollari.

Tra i film da Oscar The Favourite di Yorgos Lanthimos con 439 sale (+348) incassa 2,5 milioni per un totale di 6,7, Mary Queen of Scots con 66 sale (+62) a 700 mila dollari, Vox Lux con 325 sale (+319) a 244 mila dollari. Da uno di questi tre film usciranno le candidature all’Oscar per la miglior attrice. Lo sappiamo. If Beale Street Could Talk di Barry Jenkins, altro film pronto per l’Oscar, uscito questa settimana con 4 sale fa il pieno con 219 mila dollari.

Disastro per The House That Jack Built di Lars von Trier con Matt Dillon, già abbondantemente massacrato a Cannes dai critici, 40 mila dollari con 33 sale. Decisamente meglio Capernaum della libanese Nadine Labaki 27 mila dollari con 3 sale. Ancora in sala con 19 copie Suspiria di Luca Guadagnino incassa 7 mila dollari con un totale di 2,4 e un totale globale di 4,8 milioni di dollari.

