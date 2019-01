LA ''DOTTORESSA GIÒ'' TORNA CON UN MOSCIO 12,6%, PUR NON AVENDO CONCORRENZA, BATTUTA DA NAPOLI-SASSUOLO (14,1%) - BOOM DI GILETTI (9,2%) SENZA L'ODIATO FAZIO - BENE BRUNO BARBIERI CON ''4 HOTEL'' SU TV8 - PAPERE (15,2%) - 'DOMENICA IN' SENZA D'URSO CRESCE (19,6-18,4%) MENTRE BARBARIE VERSIONE SHORT (12,7%) - SU RAI2 TORINO-FIORENTINA (11,3%) - SOLO IL 5% PER SPECIALE TG1 - ''DS'' (5,7%)

Su Rai1 Napoli-Sassuolo ha conquistato 3.534.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 3.046.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha catturato l’attenzione di 1.606.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Hercules – La Leggenda ha inizio ha intrattenuto 1.817.000 spettatori con il 7.5% di share.

barbara d urso la dottoressa gio

Su Rai3 Il divo ha raccolto davanti al video 1.403.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rete4 Inside Man è stato visto da 1.008.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 9.2% con 1.758.000 spettatori. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è la scelta di 805.000 spettatori (3.7%) mentre sul Nove Camionisti in Trattoria segna l’1.8% con 467.000 spettatori. Su Rai Premium Che Dio ci aiuti 5 si porta al 2.2% con 510.000 spettatori.

Access Prime Time

Borghese al 3.1%

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.896.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 891.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Grazie dei Fiori ha interessato 2.021.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rete4 Stasera Italia Weekend fa compagnia a 1.059.000 spettatori con il 4.2% di share nella prima parte e a 1.005.000 (3.9%) nella seconda. Su TV8 4 Ristoranti segna il 3.1% con 780.000 spettatori e sul Nove Camionisti in Trattoria se convince 407.000 (1.6%).

Preserale

Apri e Vinci! al 4.4%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.480.000 spettatori (17.9%) e L’Eredità 4.833.000 spettatori (22.1%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.820.000 spettatori con il 14.6% di share e Avanti un Altro! 3.674.000 (17%). Su Rai2 Apri e Vinci! è stato scelto da 1.059.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Rai3 Blob segna il 5.2% con 1.233.000 spettatori. Su Italia 1 Sport Mediaset ha totalizzato 534.000 spettatori (2.6%) e CSI New York 490.000 (2.2%). Su Rete4 Tempesta d’amore convince 843.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 404.000 spettatori (share del 2.1%).

barbara d urso la dottoressa gio

Daytime Mattina

Uno Mattina in Famiglia al 25.1% nella seconda parte

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 226.000 spettatori con il 13.1% di share nella presentazione, 608.000 (18.9%) nella prima parte, 1.843.000 (25.1%) nella seconda e 1.994.000 (22.8%) nella terza; Paesi che vai segna il 19% con 1.724.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.605.000 spettatori pari ad uno share del 16% e la Santa Messa è stata seguita da 1.751.000 spettatori (17.6%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.102.000 telespettatori con il 19.9% di share mentre I Menù di Giallo Zafferano segna il 6.9% con 652.000 spettatori.

Su Rai2 Mangiafuoco ha tenuto compagnia a 338.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Una Mamma per Amica totalizza un ascolto di 188.000 spettatori con uno share del 2%. Su Rai 3 Domenica Geo convince 445.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 682.000 spettatori (7.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 72.000 spettatori con il 2.9% di share nelle News e 269.000 spettatori (3.8%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Mezzogiorno in Famiglia 9.3%-11.6%

MASSIMO GILETTI NON E L ARENA

Su Rai1 l’Angelus è la scelta di 2.176.000 spettatori (18.2%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.291.000 spettatori (20.6%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 938.000 spettatori (9.1%) e Melaverde ha interessato 1.895.000 spettatori con il 13.8% di share. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 950.000 spettatori con uno share del 9.3% nella prima parte e 1.628.000 (11.6%) nella seconda. Su Italia1 Una Mamma per Amica sigla il 2.2% con 242.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.078.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 396.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Rete4 Lucky Luke ha fatto compagnia a 190.000 spettatori con l’1.1%. Su La7 The District è stato scelto da 93.000 spettatori con lo 0.7% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai 2 Torino-Fiorentina 11.3%, Inter-Benevento 10.4%

Su Rai1 Domenica In segna il 19.6% con 3.353.000 spettatori nella prima parte in onda dalle 14.01 alle 15.56 e il 18.4% con 2.866.000 spettatori nella seconda, in onda dalle 15.51 alle 17.24; il Tg1, invece, ne ha convinti 2.224.000 (14.2%). La Prima Volta è la scelta di 2.076.000 spettatori (12.2%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.605.000 spettatori con il 14.2%.Beautiful ha attirato a sé 2.259.000 spettatori (12.6%), Una Vita 2.084.000 (12.6%), Il Segreto 1.961.000 (12.6%); Domenica Live, in onda dalle 17.22 alle 18.35, ne ha conquistati 2.114.000 (12.7%) mentre Domenica Live L’Ultima Sorpresa, in onda dalle 18.38 alle 18.47, 2.113.000 (11.5%).

giletti

Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Torino-Fiorentina ha convinto 1.807.000 spettatori (11.3%) e Inter-Benevento ne ha appassionati 2.041.000 (10.4%). Su Italia1 Il Maggiore Payne segna il 4.1% con 647.000 spettatori. Su Rai3 Mezz’ora in più è stato la scelta di 1.345.000 spettatori pari al 7.9% di share, Kilimangiaro – Il Grande Viaggio è stato seguito da 1.107.000 spettatori (7.1%) e Kilimangiaro da 1.859.000 spettatori (11%). Su Rete 4 Fermati, o mamma spara ha registrato 506.000 spettatori con il 3%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 256.000 spettatori (share dell’1.6%). Su Rai Sport la Coppa del Mondo di Sci ad Adelboden si porta al 2.6% con 479.000 spettatori.

Seconda Serata

La Domenica Sportiva 5.7%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 711.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Canale 5 Argo ha intrattenuto 632.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 779.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 10.000 A.C segna un netto di 739.000 ascoltatori con il 5.1% di share nella prima parte e 465.000 (5.9%) nella seconda. Su Rai 3 Tg3 nel Mondo è visto da 587.000 spettatori (4.4%). Su Rete 4 The Face of Love è la scelta di 204.000 spettatori (3.6%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.946.000 (26.9%)

Ore 20.00 6.202.000 (25.9%)

Mara Venier e Giampiero Galeazzi a Domenica In

TG2

Ore 13.25 2.650.000 (15.2%)

Ore 20.30 2.156.000 (8.5%)

TG3

Ore 14.15 1.984.000 (11.3%)

Ore 19.00 2.345.000 (11.4%)

TG5

Ore 13.00 3.088.000 (17.6%)

Ore 20.00 4.539.000 (18.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.420.000 (9.6%)

Ore 18.30 534.000 (2.6%)

TG4

Ore 12.00 494.000 (3.9%)

Ore 18.55 743.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 567.000 (3.1%)

Ore 20.00 1.214.000 (5%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 16.36 22.53 19.16 20.92 17.83 19.52 14.2 6.08

RAI 2 7.65 2.04 5.54 9.58 9.81 8.63 7.05 5.57

RAI 3 6.9 4.85 5.31 6.18 8.11 9.79 7.06 4.82

RAI SPEC 7.82 9.77 11.17 7.72 6.95 6.07 7.56 8.48

RAI 38.74 39.19 41.18 44.41 42.7 44.02 35.87 24.95

CANALE 5 12.58 15.88 7.11 14.17 12.74 15.77 13.49 8.83

ITALIA 1 4.38 1.88 2.23 5.48 3.93 2.87 5.66 6.48

RETE 4 3.3 1.48 4.39 2.06 2.06 3.47 3.84 5.33

MED SPEC 6.82 7.54 8.41 6.09 5.85 5.4 6.32 8.72

MEDIASET 27.08 26.78 22.14 27.8 24.59 27.51 29.31 29.36

LA7+LA7D 4.76 4.05 2.71 1.79 2.39 2.98 8.68 10.71

SATELLITE 17.08 17.83 20.81 14.93 17.15 14.85 14.67 20.73

TERRESTRI 12.35 12.15 13.16 11.07 13.18 10.64 11.48 14.25

ALTRE RETI 29.43 29.98 33.97 26 30.32 25.49 26.15 34.98