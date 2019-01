''IL MIO EX AMICO GILETTI FA UNA TRASMISSIONE SCANDALOSA''. VIDEO: FABRIZIO DEL NOCE E LA SUA CHIOMA VIOLACEA LASCIANO IL PORTOGALLO E SBARCANO A ''PIAZZAPULITA'' SU LA7 PER MENARE UN ALTRO PROGRAMMA DELLA RETE: ''GILETTI HA FATTO UNA CAMPAGNA DI ODIO SUI PENSIONATI COSIDDETTI D'ORO CHE NON È ACCETTABILE. IO HO LAVORATO E GUADAGNATO, NON RUBO I SOLDI A NESSUNO. ALLORA ANCHE CHI HA UNO STIPENDIO ALTO DOVREBBE ESSERE ESPOSTO AL PUBBLICO LUDIBRIO''

Fabrizio Del Noce contro Massimo Giletti, per la serie c’eravamo tanto amati. Dal 2002 al 2009 il giornalista ha diretto, tra le polemiche, Rai1 valorizzando anche il conduttore di Non è l’Arena. Un’amicizia storica che sembra essersi conclusa visto che Del Noce, in corsa nelle scorse settimane per un ruolo in Rai, a Piazzapulita lo definisce “ex amico”. Nel talk di Corrado Formigli è intervenuto per parlare di pensioni d’oro, la sua di circa250 mila euro lordi l’anno, da qui l’attacco al programma in onda la domenica sera su La7: “Io trovo veramente scandalose certe trasmissioni, per esempio il tuo collega, mio ex amico, Giletti ne ha fatto una campagna di odio che non è accettabile.”

Formigli con spirito aziendalista difende l’operato del collega: “Questa però è la sua linea e da Giletti ci sono anche quelli che hanno una posizione opposta.” Del Noce però continua il suo sfogo: “Sì, ma non ti fa parlare e non è accettabile essere esposti al pubblico ludibrio perché si ha una pensione alta, perché allora anche chi prende uno stipendio alto dovrebbe essere esposto al pubblico ludibrio”.

Lo scorso febbraio Del Noce commentando l’addio di Giletti a Viale Mazzini aveva dichiarato: “Io ho un ottimo rapporto con Massimo è una persona a cui voglio bene. Ogni volta che mi vede mi ringrazia sempre per averlo portato a Raiuno. Ha detto di non accettare le prime serate che gli hanno proposto in sostituzione dell’Arena perché si sente più giornalista che conduttore. Ma un giornalista deve informare e non aizzare il pubblico. Un giornalista non può sposare una singola causa in maniera così passionale da influenzare il contraddittorio. Quindi devo dare ragione a Orfeo perché in Rai non serve chi aizza il pubblico”.

Del Noce si gode intanto la pensione in Portogallo ma nel talk di Formigli non ha escluso un suo ritorno, continuando poi a difendere le pensioni d’oro: “Se fossi morto prima di andare in pensione tutto questo sarebbe stato incamerato, non come in America dove avrebbe fatto parte del patrimonio dei miei eredi. Le pensioni d’oro ce le siamo costruite pagandole noi. Io guadagnavo tanto, quindi ovviamente ho una pensione pari a una parte di quello che guadagnavo quando lavoravo. Non mi sembra di rubare, non prendo nulla a nessuno e non tolgo nulla a nessuno”.

