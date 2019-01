''PERCHÉ UNA DONNA SI DEVE VERGOGNARE SE SI RITOCCA IL NASO?'' - ANNALISA CHIRICO A 'LA ZANZARA' RISPONDE A CRUCIANI: ''NON HO I PIEDI BRUTTI, LI HO MESSI SU INSTAGRAM'' - ''HO VOTATO RENZI, ORA SE VINCE ZINGARETTI... - BERLUSCONI UN FUORICLASSE PERSEGUITATO DALLA MAGISTRATURA, ADESSO SI GODA LA VECCHIAIA CHE È ARRIVATA UNA CERTA - TRAVAGLIO? NON RESTI CHIUSO IN REDAZIONE E A FARE IL KARAOKE - AL PAESE REALE DELLA MIA CENA NON FREGA UN CA**O''

Da ''la Zanzara - Radio24''

“Al paese reale della mia cena e dei presunti baci non frega un cazzo. Salvini prende le percentuali che prende perché il resto del sistema è completamente avviluppato su se stesso. Ma non hanno niente di meglio da fare…Comunque si sono dati due baci sulla guancia come chiunque si saluta. Dai, su…Fa ridere l’idea che Salvini e la Boschi possano fare un patto a una cena con 250 ospiti. Al Fatto, e non solo, sono malati e imbarazzanti. Hanno terrorizzato i magistrati coi messaggi”.

Annalisa Chirico a La Zanzara su Radio 24 parla di tutto e torna sulla cena della sua associazione ‘Fino a prova contraria’. Voto: “Nella mia vita ho votato radicali e Renzi l’ultima volta. Ma per il Pd non voterei più, soprattutto se vince Zingaretti che è un passo indietro”. Salvini:“Bravissimo, ma deve abbandonare questo sovranismo folkloristico”. Berlusconi e la ricandidatura alle Europee: “Berlusconi? Un fuoriclasse, un highlander della politica, uno che è stato perseguitato dai magistrati. Non capisco perché alla sua età si debba sottoporre a una campagna elettorale. Si goda la vecchiaia, che è arrivata una certa…”. Di Battista: “Ha parlato di ancien regime riferendosi alla cena, ma lui è un fan del regime castrista e di Castro, si metta a studiare la storia”.

Marco Travaglio: “Apra la testa, viaggi un po’, non resti chiuso in redazione o nelle stanze dove fa il karaoke”. Droga e cannabis: “Sono a favore della legalizzazione della droga leggera, meglio togliere il commercio alla mafia. E non tutte le droghe sono uguali. E ovviamente, lo pensa anche Salvini, è il caso di legalizzare la prostituzione e tassarla. Legalizzare il sex working, sono tanti i prostituti maschi che esercitano sul web”.

Fidanzati: “Adesso sono single…e magari adesso mi apro al mondo dei trentenni e dei quarantenni”. Piedi e ritocchini: “Tu Cruciani hai detto che ho dei piedi orrendi…ma non è vero, me l’hanno chiesto in tanti e ho dovuto postare una foto su Instagram. Ho dei piedi bellissimi. Ritocchini? Avevo una gobbetta sul naso che ho tolto, ma se ne può parlare in modo laico della chirurgia plastica? Perché una donna si deve vergognare se si ritocca il naso o altro?”.

Donne e corpo da usare: “La seduzione fa parte della vita e ogni donna può usarlo per gli scopi che vuole. Abbiamo fatto le battaglia femministe al grido di il corpo è mio e lo gestisco io..Se le donne vogliono udsare il loro coropoper convincere il datore di lavorio, o per ottenere qualcosa da un intervistato, oppure per convincere il fidanzato a non andare dalla suocera non capisco quale è il problema?”

