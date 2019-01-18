IL ''SOLE'' BRUCIA DILETTA - AVVISATE LA LEOTTA: IL SUO ''10YEARSCHALLENGE'' VIENE SMENTITO DALLA PRIMA PAGINA DEL QUOTIDIANO FINANZIARIO CHE APPARE DAVANTI A LEI. ALTRO CHE NEO-MAGGIORENNE ALLE PRIME ARMI: CON OCCHIO DI FALCO DAGOSPIA HA SCOPERTO CHE QUELL'EDIZIONE RISALE AL 24 GIUGNO 2014, OVVERO 4 ANNI E MEZZO FA. FORSE LA DELIZIOSA GIORNALISTA VOLEVA METTERE A TACERE LE VOCI SUI RITOCCHI, DIMOSTRANDO AL MONDO CHE NEL 2009 ERA SIMILE A OGGI (E ALTRETTANTO ''DOTATA'')

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DILETTA LEOTTA NEL 10 YEARS CHALLENGE DILETTA LEOTTA NEL 10 YEARS CHALLENGE SOLE 24 ORE DEL 24 GIUGNO 2014 SOLE 24 ORE DEL 24 GIUGNO 2014

 

 

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