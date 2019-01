DAGO GAMES BY FEDERICO ERCOLE - “TALES OF VESPERIA”, GIOCO DI RUOLO SVILUPPATO DA NAMCO-BANDAI USCITO UNDICI ANNI FA, ARRIVA ORA IN “DEFINITIVE-EDITION” PER PS4, XBOX ONE E NINTENDO SWITCH E RIBADISCE LA GRANDEZZA NON CORROTTA DAL TEMPO DI UN’OPERA GIÀ ALLORA IMMENSA PER CONTENUTI LUDICI E NARRATIVI, UN VIDEOGAME POLITICO E ATTUALE, OLTRE LA SUA SCINTILLANTE E FIABESCA ESTETICA CARTOONISTICA… - VIDEO