DILETTA LEOTTA NEL 10 YEARS CHALLENGE SOLE 24 ORE DEL 24 GIUGNO 2014
IL ''SOLE'' BRUCIA DILETTA - AVVISATE LA LEOTTA: IL SUO ''10YEARSCHALLENGE'' VIENE SMENTITO DALLA PRIMA PAGINA DEL QUOTIDIANO FINANZIARIO CHE APPARE DAVANTI A LEI. ALTRO CHE NEO-MAGGIORENNE ALLE PRIME ARMI: CON OCCHIO DI FALCO DAGOSPIA HA SCOPERTO CHE QUELL'EDIZIONE RISALE AL 24 GIUGNO 2014, OVVERO 4 ANNI E MEZZO FA. FORSE LA DELIZIOSA GIORNALISTA VOLEVA METTERE A TACERE LE VOCI SUI RITOCCHI, DIMOSTRANDO AL MONDO CHE NEL 2009 ERA SIMILE A OGGI (E ALTRETTANTO ''DOTATA'')-
DAGO GAMES BY FEDERICO ERCOLE - “TALES OF VESPERIA”, GIOCO DI RUOLO SVILUPPATO DA NAMCO-BANDAI USCITO UNDICI ANNI FA, ARRIVA ORA IN “DEFINITIVE-EDITION” PER PS4, XBOX ONE E NINTENDO SWITCH E RIBADISCE LA GRANDEZZA NON CORROTTA DAL TEMPO DI UN’OPERA GIÀ ALLORA IMMENSA PER CONTENUTI LUDICI E NARRATIVI, UN VIDEOGAME POLITICO E ATTUALE, OLTRE LA SUA SCINTILLANTE E FIABESCA ESTETICA CARTOONISTICA… - VIDEO
QUANDO E' IL POPOLO A DECIDERE AI "SINCERI DEMOCRATICI" FA SCHIFO LA DEMOCRAZIA - BELPIETRO: “ULTIMAMENTE GLI EDITORIALISTI HANNO COMINCIATO A METTERE IN DISCUSSIONE LA VOLONTÀ POPOLARE, CHE E' DIVENTATA UN FASTIDIOSO OSTACOLO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DECISI DALLA ÉLITE. L'ULTIMO ESEMPIO? LA BREXIT E L'INTRODUZIONE NEL NOSTRO PAESE DEL REFERENDUM PROPOSITIVO…”
CARIGE PERDE UN PEZZO DI FITCH - L'AGENZIA DECLASSA LA BANCA: ''IL SOSTEGNO DEL GOVERNO DEVE ESSERE ANCORA APPROVATAO DALLA COMMISSIONE EUROPEA SOTTO IL PROFILO DEGLI AIUTI DI STATO''. MA PER LA BANCA FITCH È ''INCOERENTE, PERCHÉ…'' - TRIA ESCLUDE LA NAZIONALIZZAZIONE E PARLA ANCORA DI INTERVENTO TEMPORANEO - SALVINI CONTRO LA BCE SUI CREDITI DETERIORATI
SCAZZI D'ALTA QUOTA - I PASSEGGERI DI UN VOLO PARTITO DA BANGKOK E DIRETTO IN RUSSIA HANNO INCAPRETTATO UN 26ENNE CHE STAVA SEMINANDO IL PANICO A BORDO – L’UOMO, VISIBILMENTE UBRIACO, AVEVA INIZIATO A COMPORTARSI IN MANIERA STRANA FINO A QUANDO È ESPLOSO: COMPLETAMENTE FUORI CONTROLLO HA PRESO A CALCI E SPINTONI CHIUNQUE SI AVVICINASSE E… (VIDEO)
AVVISATE SPALLETTI! MOURINHO E’ SEMPRE PAZZO DELL’INTER: "LA MIGLIORE SQUADRA CHE HO ALLENATO” - IL TECNICO PORTOGHESE DICE DI "ESSERE TROPPO GIOVANE" PER RITIRARSI: “VOGLIO RESTARE NEL CALCIO A CUI APPARTENGO, QUELLO DI ALTO LIVELLO” - E SULL'INTER: “ABBIAMO VINTO TUTTO E LO ABBIAMO FATTO A SPESE DI QUELLA CHE ERA LA SQUADRA PIÙ FORTE DELL'EPOCA, IL BARCELLONA. ERAVAMO INARRESTABILI" - VIDEO
CAFONAL-DIVO – TUTTI AL SENATO PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SU GIULIO ANDREOTTI NEL CENTENARIO DELLA NASCITA – PRIMA, SECONDA E TERZA REPUBBLICA (CIRINO POMICINO, DINI, LETTA, BONGIORNO, CASELLATI) SI INGINOCCHIANO ALL’ALTARE DI “BELZEBÙ”: ECCO CHI C’ERA
DUE "PICCHU" CON UNA FAVA - PASSANO DA 2400 A 600 GLI ACCESSI GIORNALIERI ALL'ANTICA CITTADINA INCA DEL MACHU PICCHU - IL SITO PERUVIANO HA DECISO DI RIDURRE DRASTICAMENTE IL NUMERO DI VISITATORI, CHE POTRANNO INTRATTENERSI FRA LE ROVINE PER NON PIÙ DI QUATTRO ORE. L’OBIETTIVO È DI RIDURRE LE ATTESE, MA SOPRATTUTTO PRESERVARE IL SITO ARCHEOLOGICO DAL SOVRAFFOLLAMENTO…
SONNO O SON DESTO? – GLI ADOLESCENTI HANNO L’OROLOGIO BIOLOGICO ALTERATO: IL CORPO LI SPINGE A FARE TARDI, LA SCUOLA LI OBBLIGA AD ALZARSI PRESTO. E LORO NON CE LA FANNO – NEGLI USA SI PROVA A POSTICIPARE LA CAMPANELLA, CHE SUONA ALLE 7.15. E IN ITALIA? BASTEREBBE SPOSTARE LE LANCETTE DI MEZZ’ORA PER…