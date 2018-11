''XFACTOR'' HA DICHIARATO GUERRA AI FERRAGNEZ! PRIMA L'INQUADRATURA IMPIETOSA DI CHIARA, POI LA CLIP SULL'AFFETTO, L'EMPATIA, I PIANTI E GLI ABBRACCI TRA FEDEZ E RENZA CASTELLI, FASCINOSA CONCORRENTE DELLA SQUADRA DEGLI ''OVER'' CHE HA UN PARTICOLARE FEELING CON IL SUO 'COACH' (VEDERE IL VIDEO PER CREDERE) CHE LE ASSEGNA ''MI SONO INNAMORATO DI TE''

Che feeling tra Renza e Fedez, così emozionati da piangere insieme

DAGONEWS

''XFactor'' ha dichiarato guerra ai Ferragnez! Ieri sera il programma di Sky Uno è partito con Fedez che si cimentava dal vivo (più un tocco di autotune) con la sua ultima canzone, dedicata al figlio Leone. Chiara Ferragni, in prima fila tra il pubblico, prima viene inquadrata impietosamente, stretta in un primo piano che sembrava uscito dalla lente del dermatologo. Poi per fortuna al secondo passaggio la regia ci risparmia il primo piano dei suoi pori e vediamo la influencer in tutta la sua bellezza.

Non soddisfatti, gli autori del programma hanno confezionato un video di presentazione di Renza, la fascinosa concorrente della squadra di Fedez, fatto apposta per aizzare la gelosia della povera Chiara, gelosia su cui i The Jackal avevano già ironizzato la settimana scorsa dopo gli affettuosi abbracci scambiati sul palco (''Indovina stanotte chi dorme sul divano?'').

Per niente turbati, Fedez e Renza raccontano quei gesti di grande complicità:

- ''Io e lei siamo rimasti da soli sul palco…''

- ''Ci siamo stritolati''

- ''Bello, è stato proprio bello''.

Poi arriva l'assegnazione, ''Mi sono innamorato di te'', e non serve conoscere Tenco per leggere tra le righe. Lei scoppia a piangere, lui pure, grande empatia, grandi emozzzioni. Se non si fosse capito, ''C'è una grande sintonia tra noi, è la prima volta che faccio piangere un concorrente…siamo molto simili…siamo molto sensibili…per questo mi trovo molto bene con lei''.

Il filmato si chiude con Renza che si sdilinquisce, ''E' un brano veramente bello, grazie Fedez'', e languida manda un bacio in direzione del suo coach. Vi risparmiamo gli occhioni e i commenti prima e durante l'esibizione, e l'euforia di entrambi alla notizia di aver passato il turno…

