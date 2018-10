L'ACCHIAPPA-SANTI – BASTA POKEMON, ORA SI CACCIANO “SANTI, BEATI E ALTRI PERSONAGGI BIBLICI”. ARRIVA “FOLLOW JC GO”, LA VERSIONE RELIGIOSA DI "POKEMON GO" – L’APP BENEDETTA DA PAPA FRANCESCO CURA ANCHE LA SALUTE CORPORALE E SPIRITUALE DEL GIOCATORE. UNA VOLTA TROVATO UN PERSONAGGIO NON SI DOVRÀ PROPRIAMENTE CATTURARLO, MA RISPONDERE A DOMANDE SU DI LUI E…

Alessio Lana per www.corriere.it

follow jc go 9

Niente più mostri, adesso si va a caccia di santi. Papa Francesco ha dato la sua benedizione a Follow JC Go, la versione religiosa di Pokémon Go. L'originale è una delle app più scaricate di sempre. Grazie alla realtà aumentata permetteva di catturare i celebri mostriciattoli giapponesi mentre si passeggiava. La fotocamera dello smartphone inquadrava ciò che si trovava di fronte ad essa e l'app vi aggiungeva digitalmente i mostri permettendo di vedere Pokémon e compagni dentro le nostre case, nelle piazze delle città, a scuola. I numeri sono stati da capogiro, con oltre 800 milioni di download e incassi per 1,8 miliardi di dollari ma ora il Vaticano ha pronta una versione tutta sua.

follow jc go 7

Al posto dei mostri, Follow JC Go permette di catturare, per così dire, «santi, beati e altri personaggi biblici». L'abbiamo provata a Milano e proprio come l'originale utilizza il Gps per rilevare la posizione dell'utente all'interno della città. Una volta scelto il nostro personaggio, eccoci pronti ad affrontare le varie sfide. Visto l'intento didattico, una volta trovato un personaggio non si dovrà proprio catturarlo ma rispondere ad alcune domande su di lui. Se tutto poi va per il meglio, lo si potrà far entrare nella nostra collezione chiamata «e-team», ovvero squadra di evangelizzazione.

papa francesco

Non è finita qui però perché l'app cura anche la salute corporale e spirituale del giocatore. Tre valori misurano il livello di idratazione, alimentazione e preghiera. Sparsi per la città infatti ci sono degli oggetti che consentono di tenere sotto controllo ogni livello mentre la valuta di gioco, i «denarios», si conquistano in tre modi. Si può donare denaro in beneficienza e trasformare la donazione in valuta virtuale, vedere pubblicità oppure cercarli sulla mappa.

follow jc go 2

Nata in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù prevista a Panama dal 22 gennaio, Follow JC Go è già disponibile gratuitamente per i dispositivi iOS e Android ma solo in spagnolo. Presto dovrebbe arrivare anche in altre lingue tra cui l'italiano e comunque l'applicazione già funziona nelle nostre città. E come si diceva in Pokémon Go, «Gotta catch 'em all!», prendili tutti!

