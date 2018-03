FLASH! - ELLIOT SOSTIENE DI AVERE I NUMERI PER DARE IL GIRO ALLA GOVERNANCE DI TIM - CONTATTI CON IL GOVERNO DI ROBERTO SAMBUCO DELLO STUDIO VITALE E C. PER CONFERMARE CHE LA PRESENZA DI UN FONDO SAREBBE MEGLIO DI VIVENDI – FULVIO CONTI PRESIDENTE, GUBITOSI NON HA ANCORA DATO DISPONIBILITÀ PER AD - APPRONTATO UN PIANO INDUSTRIALE COMPATIBILE CON I DESIDERATA DEL GOVERNO – INCONTRO A LONDRA ELLIOTT-TIM NELLE PROSSIME ORE…