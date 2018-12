16 dic 2018 17:38

C'È UN BISCIONE IN THE SKY - I CANALI MEDIASET DAL 2 GENNAIO TORNANO SULLA PIATTAFORMA SATELLITARE, E SI PORTANO DIETRO ANCHE QUELLI DEL DIGITALE TERRESTRE - NON SOLO RETE4, CANALE5 E ITALIA1, NELLA PACE TRA COLOGNO E ROGOREDO ENTRANO ANCHE 20, LA5, EXTRA, ITALIA2, TOP CRIME, IRIS, FOCUS E IRIS, CHE SI INSERIRÀ TRA I CANALI DEL BOUQUET CINEMA