L'INVERNO STA DAVVERO ARRIVANDO: C’È IL TEASER DELL’OTTAVA E ULTIMA STAGIONE DEL “TRONO DI SPADE”. ARRIVERÀ AD APRILE CON SEI EPISODI, TUTTI DI DURATA PARAGONABILE A UN FILM – NEL VIDEO PROMOZIONALE SI VEDONO I MOMENTI PIÙ IMPORTANTI DELLA SERIE E POI… – VIDEO

Da www.rollingstone.it

kit harington

Adesso è ufficiale: l’ultima stagione di Game of Thrones arriverà ad aprile 2019. HBO ha pubblicato sui suoi canali social un primo video promozionale per Game of Thrones 8, una raccolta dei momenti più importanti delle scorse stagioni della serie accompagnata dall’hashtag #Forthethrone. L’ottava stagione conterà sei episodi, tutti dalla durata paragonabile a un film. «Stiamo provando cose nuove, sperimentando nuove tecniche di ripresa. Stiamo cercando di rompere i confini e superarli», ha detto Kit Harington. Potete vedere il teaser in cima all’articolo.

