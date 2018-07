ACCENDE IL DESIDERIO SESSUALE DEGLI UOMINI COME UN FARO DA STADIO. MA È VERO, O SI TRATTA DELL’ENNESIMO PORNO-MITO DA SFATARE? ECCO I SEGRETI PER FARLO BENE...

Una volta c’era “Gola Profonda”, oggi, ai tempi di PornHub, si chiama “Deep Throating”. Il nome è cambiato, ma il concetto rimane lo stesso: ingoiare il pene fino a farlo entrare in gola, quasi ad inghiottirlo per alcuni attimi.

Se chi pratica la “gola profonda” non è in grado di controllare il riflesso faringeo - quello che vi fa deglutire in automatico - allora potrebbe reagire alla presenza anomala tossendo, sputando o, peggio, vomitando non appena il pene del partner le toccasse le tonsille.

Nonostante il rischio che una ragazza possa vomitare durante il deep throating, la pratica è considerata il sacro Graal dei rapporti orali. Ci hanno detto che ricevere un pompino di questo genere, accende il desiderio sessuale degli uomini come un faro da stadio. Ma è vero, o si tratta dell’ennesimo mito pornografico da sfatare?

“Ci sono alcuni amici che dicono sia straordinario, sai, quando la gola di una ragazza ti stringe e pulsa attorno al tuo pene, ma se devo essere onesto, penso che sia più una questione psicologica che fisica”, dice Bryan, 25 anni.

“È qualcosa di potente – della serie ‘Hey, prendilo tutto!’. E se non ce la fa, tanto meglio, vuol dire che ce l’ho grosso. È bello sapere che non riesce a farlo entrare tutto. Anche se, secondo me, solo un superdotato riuscirebbe veramente a mettere in crisi la propria ragazza. Sospetto che la mia ex facesse finta di non riuscire a ingoiarlo tutto, solo per farmi sentire più orgoglioso!”.

Mark, 27 anni, pensa che “l’eccitazione di un deep throat derivi dal fare qualcosa di estremo e osceno con la propria ragazza, dal fatto di spingersi oltre il limite, più che da una sensazione fisica”, anche se ammette che vederlo fare è estremamente sexy.

Poi c’è Ben, 28 anni. Per lui l’esperienza non è stata per niente piacevole: “Non mi piace che il mio uccello sia stipato e spappolato dentro la bocca di qualcuno”, ha detto. Anche un altro tipo dice di non gradire per nulla la pratica: “Vedere una ragazza con i conati di vomito, le lacrime agli occhi e il mascara che le cola per il viso, non è per niente eccitante!”.

La scienza dice che la parte più sensibile del pene è il glande, quindi, si può dare il massimo piacere semplicemente concentrandosi sulla punta. In ogni modo, sembra esserci qualche motivo valido per fare un deep-throat, se ve la sentite.

RAINEWS MANDA IN ONDA DI POMERIGGIO IL POMPINO DI NYMPHOMANIAC

“Vado fiera di riuscire a inghiottire un pene per intero – dice Penny, 23 anni – è questione di orgoglio, mi sento potente quando so di avere tutto il suo organo più importante nella mia bocca”.

Alex, 31 anni, dice di aver bisogno “Di molta calma e concentrazione per riuscire a prendere in bocca tutto il cazzo del suo ragazzo. Piano piano, come se fosse un’esperienza meditativa”. Gola profonda per una profonda meditazione. Chi l’avrebbe mai detto?

Fare un deep throat non è come bere un bicchier d’acqua. Che siate maschi o femmine cambia poco, se ci volete provare fareste meglio a leggere queste istruzioni:

1) Testate il vostro riflesso faringeo e abituatevi alla sensazione di avere qualcosa di grande in bocca. Per esempio con una banana, o un dildo. Lo so, vi sentirete delle idiote, ma è comunque meno imbarazzante di vomitare sui testicoli di lui, quando deciderete di farlo.

Certe ragazze allenano il riflesso a deglutire colpendo volontariamente la parte posteriore del palato con lo spazzolino, per esempio la sera, quando di lavano i denti.

2) “Un deep-throating è un atto intenso e intimo, che dovreste provare solo con un partner di cui vi fidate al 100%”, dice Renee, proprietaria di un sexy-shop. “La sensazione di essere soffocati non è per niente divertente, e chi sta giocando con voi non può permettersi di lasciarsi andare, per quanto bella e comoda sia la vostra gola”. Quando dite “Stop”, significa immediatamente. Deve essere un comando cui lui risponde subito, specialmente se siete principianti.

“Segnalare con una parola che non ce la fate più, mentre avete la bocca piena, può essere difficile – nota saggiamente Renee - Quindi mettetevi d’accordo su un segnale, come battere due volte sulle gambe, da fare nel caso in cui necessitaste una pausa”.

SESSO ORALE IN MACCHINA

3) Andate piano. Potreste danneggiare la gola sbattendo il suo coso come in un crash-test. Fate sì che i vostri movimenti siano morbidi e fluidi. Lui dovrà stare quasi immobile, mentre voi lo fate entrare piano piano, poco alla volta.

4) Respirate dal naso, ed espirate mentre lo guidate fuori dalla bocca.

5) “Se premo il pollice contro il palmo della mano mentre sto facendo un deep throating mi sento meglio”, dice Rhiannon, 26 anni. “Non so perché – avrà a vedere con l’agopressione? – ma mi fa veramente bene”.

6) Esistono dei lecca-lecca, in America si chiamano “Goodhead sucker”, che vi possono aiutare: c’è una versione anestetizzante che toglie sensibilità alla gola, in modo da non farvi reagire come un cane rabbioso.

7) In fine, dite al vostro ragazzo di avvisarvi quando sta per raggiungere il culmine del piacere, se no potreste fare la fine di Jackie: “Se vi viene direttamente in gola, potreste finire con un polmone pieno di sperma. Io ho respirato quella roba per tre giorni!”.