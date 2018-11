Da www.ilfattoquotidiano.it

A Non è l’Arena, su La7, condotta da Massimo Giletti, si è parlato di sesso e di scambio di coppia. Scontro, in diretta, tra il filosofo Diego Fusaro e una coppia di scambisti: “Avete perso valori, leggetevi Platone e non le boiate a cui vi affidate” ha attaccato Fusaro. “Lei è di una noia pazzesca, non conosce il nostro mondo” ha replicato la signora della coppia.

GILETTI, A NON È L'ARENA FUSARO SI SCAGLIA CONTRO GLI SCAMBISTI: 'AVETE PERSO I VALORI'

Da https://it.blastingnews.com

Non è l'Arena, programma in onda su La7 e condotto da Massimo Giletti, ha mandato in onda una puntata in cui si è parlato di scambismo. Tra gli ospiti il filosofo Diego Fusaro e in collegamento una terapeuta esperta di relazione tra uomo e donna.

GILETTI, NEL SUO PROGRAMMA CON DIEGO FUSARO SI PARLA DI SCAMBISMO

Nella puntata del 25 novembre è stata ospitata una coppia di scambisti, entrambi muniti di mascherina, alla quale sono state fatte delle domande per cercare di capire qualcosa di più sul loro mondo. La scelta della redazione di ospitare Fusaro sicuramente è stata azzeccata, il filoso infatti si è subito scagliato contro ciò che la coppia rappresentava, ovvero il declino dei valori.

La signora con la mascherina però non è stata in silenzio e ha subito risposto a tono: "sei noioso" le ha detto. Il tema della puntata, tutto orientato sulla sessualità, ha visto contrapposti due mondi completamente opposti: da una parte le posizioni tradizionaliste e conservatrici di Fusaro e dall'altra il progressismo più sfrenato [VIDEO] anche sul piano della sessualità. "Il dottore qui è di una noia pazzesca" esclama la signora, ma Fusaro replica: "Sono tutte boiate, si legga Il Simposio di Platone".

La signora, evidentemente infastidita dalla chiusura del filosofo, chiede a Fusaro di non attaccare un mondo che non conosce. "La società ha perduto ogni capacità di progettare, di vivere...esiste così in maniera residuale ormai, deve inventarsi questi stratagemmi per superare gli scogli di una normalità valoriale che ormai è disconosciuta...questo è il dramma dell'occidente" afferma Fusaro, Gilletti annuisce ed esclama: "Io e lei questa roba non la usiamo". La frase del conduttore ha portato la donna con la maschera a fare dell'ironia e a dubitare di quanto affermato dai due.

INTERVIENE L'ESPERTA DELLA COPPIA

In collegamento con la trasmissione Non è l'Arena c'era anche la dott.ssa Stefania Andreoli, terapeuta della coppia. "Le donne spesso prendono l'iniziativa" dice la dottoressa, spiegando che il genere femminile comincia a non essere più visto come oggetto ma come soggetto sessuale. Inoltre, ai microfoni di La7, la dottoressa svela anche che quando le coppie le svelano le loro storie di scambismo spesso sono proprio le donne a proporlo ai mariti o compagni. Le donne ci mettono dentro un desiderio di esibizionismo - dice Andreoli - mentre gli uomini sono voyeur.

