Barbara D’Urso stasera lascerà Cologno più tardi del solito. Non saranno però le prove di Domenica Live a tenerla occupata ma una riunione in Viale Europa. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che al termine della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso incontrerà Giorgio Restelli, direttore risorse artistiche Mediaset, per parlare di una clamorosa proposta: la conduzione di Grande Fratello 2018 a Barbara D’Urso.

La signora dei pomeriggi di Canale 5 ha già condotto il reality per tre edizioni (dalla terza alla quinta) succedendo a Daria Bignardi e lasciando il testimone ad Alessia Marcuzzi. Si è giunti al suo nome dopo il rifiuto in extremis di Barbara Palombelli. Ma non solo: oltre ai tantissimi dubbi su Belen Rodriguez (al momento fuori dai giochi), c’è un’altra ad aver detto “no”: si tratta di Ilary Blasi, già padrona di casa del Grande Fratello Vip.

Barbara D’Urso accetterà di tornare a riunirsi ad Endemol e al Grande Fratello?

Qualche mese fa aveva smentito l’eventualità. “Ci stiamo concentrando su prime time di un altro tipo“, aveva detto. Prime serate che, però, non sono arrivate.

