ADDIO RAI ERI, NASCE RAI LIBRI, E LA NUOVA CASA EDITRICE PARTE COL BOTTO: OTTO VOLUMI IN CONTEMPORANEA ALLA MESSA IN ONDA SU RAI1, DAL 7 GENNAIO, DELL’ATTESISSIMA SERIE TV ''LA COMPAGNIA DEL CIGNO'', SCRITTA DA IVAN COTRONEO E PRODOTTA DA INDIGO. LA STORIA DI SETTE GIOVANI MUSICISTI AL CONSERVATORIO VERDI DI MILANO, CHE SI INCROCIA TRA GLI SCHERMI TV E LE PAGINE DEI LIBRI

(9Colonne) - "Dalla prima serata televisiva alle pagine del libro, da Rai Fiction a Rai Libri e viceversa : un percorso tante volte sperimentato con successo, che ,in occasione della messa in onda della serie tv La Compagnia del cigno ,avrà un ulteriore inedito sviluppo narrativo: sette volumi , dedicati alle storie dei sette giovani protagonisti, prima del loro arrivo al Conservatorio Verdi di Milano, un vero e proprio prequel della serie Tv, che va a integrare il racconto principale".

Lo ha annunciato Flavio Mucciante, direttore editoriale di Rai Libri, partecipando ,oggi a Milano , alla conferenza stampa di presentazione de La Compagnia del cigno, serie Tv in sei serate , scritta da Ivan Cotroneo, che andrà in onda su Rai 1 da lunedì 7 gennaio 2019. Lettori e appassionati potranno così scoprire curiosità e aneddoti, legati alla vita dei loro personaggi preferiti: Matteo, Sara, Domenico, Barbara, Robbo, Sofia e Rosario, che danno anche il titolo ai sette volumi, disponibili in libreria e negli store digitali dal 15 gennaio. Ogni volume sarà in vendita al prezzo di otto euro ciascuno, pensato proprio per un target di giovanissimi, corredato da una sovraccoperta con l'immagine dei protagonisti, che diventa anche poster .

Ai sette libri dedicati ai ragazzi se ne aggiunge un ottavo, un romanzo finale , che tirerà le fila dell'intera storia, attraverso il racconto di Rossella, la Direttrice del Conservatorio. "Una scommessa editoriale legata alla serie tv- ha affermato Mucciante- che testimonia come la contaminazione tra generi stia diventando sempre più strategica all'interno del gruppo Rai". "È questo , del resto, uno dei tratti distintivi di Rai Libri, la nuova casa editrice della Rai, che prende le mosse in questi giorni con il claim: "un nuovo modo di raccontare le nostre storie".

Mucciante ha poi messo in evidenza alcuni aspetti, emersi dall'annuale rapporto Censis sulla situazione sociale in Italia, reso noto alcuni giorni fa , in particolare sulla condizione dei giovani, in molti casi emarginati dal mondo del lavoro, sempre meno istruiti e soprattutto demotivati. Qual è la relazione con questa iniziativa editoriale?

"Abbiamo pensato che fosse importante pubblicare i volumi in parallelo con la messa in onda della serie Tv - ha spiegato il direttore di Rai Libri- per proporre un messaggio fatto di passione, disciplina, determinazione, che rimette al centro i ragazzi e il loro impegno a mettersi in gioco, sette storie che trasmettono un'immagine in chiaro della nostra epoca, un'immagine di riscatto e di obiettivi raggiunti da condizioni di partenza non sempre facili, in alcuni casi addirittura proibitive".

Rai Libri, grazie alla collaborazione con Rai Fiction e Indigo Film, lancia , quindi, sul mercato un prodotto originale destinato in particolare ai giovani ma a tutti i tipi di target - ha concluso Mucciante- con "un esperimento di cross medialità, in cui il libro diventa un moderno device dei nostri tempi".

