Da Spy
luca marin e federica pellegrini
iannone belen luca marin e federica pellegrini 5 belen rodriguez andrea iannone belen e jeremias rodriguez iannone belen e jeremias rodriguez maurizio costanzo jeremias rodriguez raffaello tonon
AFFARI DI FAMIGLIA - JEREMIAS RODRIGUEZ A "L’ISOLA DEI FAMOSI" GRAZIE ALL’AIUTO DELL’EX COGNATO ANDREA IANNONE – IL PILOTA, EX DI BELEN, MOBILITA I SUOI MEDICI PER FAR GUARIRE IN FRETTA LA FRATTURA DEL FRATELLO DELLA SHOWGIRL - JEREMIAS RIUSCIRÀ A PARTIRE PER L'HONDURAS? INTANTO, COME SUO RIMPIAZZO TEMPORANEO SI FANNO I NOMI DI BETTARINI, MASTRANGELO E DELL?EX DELLA PELLEGRINI, LUCA MARIN-
Da Spy
luca marin e federica pellegrini
iannone belen luca marin e federica pellegrini 5 belen rodriguez andrea iannone belen e jeremias rodriguez iannone belen e jeremias rodriguez maurizio costanzo jeremias rodriguez raffaello tonon
LA BUONA NOVELLA - LADY GAGA NON SI SPOSA PIU’, PAROLA DI MADONNA - IL NUOVO AMORE DI BIANCA BALTI (FOTOGALLERY) - PRIMI SCREZI PER LA COPPIA GIULIA DE LELLIS E IRAMA. LEI NON NE PUO’ PIÙ DELLE FAN DEL FIDANZATO – SEMINARIO SUL SESSO CON UN COACH D’ECCEZIONE: IL DIVO DELL’HARD FRANCO TRENTALANCE – WALTER NUDO SCATENATO ALL’ANEMA E CORE – CHIARA FERRAGNI E ASIA ARGENTO REGINE A MILANO - TUTTI PAZZI PER ROBERTA PROCIDA…
L’UMORALE DELLA STORIA – GRILLO SUGGERISCE AGLI INGLESI DI NON FARE UN SECONDO REFERENDUM SULLA BREXIT, CHE POI È LA POSIZIONE DEL SUO AMICO ULTRACONSERVATORE FARAGE – MATTIA FELTRI: “IL POPOLO INGLESE È PENTITO, MA IL PIÙ PENTITO DOVREBBE ESSERE CAMERON, PERCHÉ NON POTEVA NON SAPERE CHE NOIALTRI DEL POPOLO CI FACCIAMO TRAVOLGERE DA SIMPATIE E ANTIPATIE, CAMBIAMO IDEA FACILMENTE E ARDIAMO DAL DESIDERIO DI DELIBERARE SU QUESTIONI DI CUI IGNORIAMO I CONFINI E LE CONSEGUENZE”
ERRATA CARIGE – MALACALZA SCRIVE ALLA BCE PER AVERE CHIARIMENTI SUL COMMISSARIAMENTO, MA FRANCOFORTE NON HA L’OBBLIGO DI FORNIRE I DOCUMENTI RICHIESTI – PERCHÉ IL CDA FU TENUTO ALL’OSCURO DELLA TRATTATIVA PER VENDERE QUASI 3 MILIARDI DI CREDITI DETERIORATI AL TESORO E RIPULIRE L’ISTITUTO, E POI MAGARI VENDERLO A UNA GRANDE BANCA COME UNICREDIT?
“MI AVEVANO DETTO CHE SI COMPRAVA CHAMPAGNE A BUON PREZZO” – LELE MORA DISPERATO A “LA ZANZARA” RACCONTA LA RAPINA SUBITA IN UN CAMPO ROM: “AVEVO UNA VALIGETTA CON 40MILA EURO IN CONTANTI, ORA NON HO PIÙ NULLA” – “LA PERSONA CON CUI DOVEVO FARE L’AFFARE È UNO CHE CONOSCE UN SACCO DI LOCALI, AVREI DOVUT GUADAGNARE 10MILA EURO. NON SONO RICCO COME CORONA, CAMPO SOLO GRAZIE A…”
BECKHAM FOLIES – LO "SPICE BOY" SPENDE 5MILA EURO PER LA COPERTA DELLA SUA CAGNOLINA – L’ADORABILE COCKER SPANEL E’ UNA VERA STAR: NON SOLO HA UN PROFILO INSTAGRAM PERSONALE MOLTO SEGUITO, MA VIENE TRATTATA COME UNA VERA PRINCIPESSA - UNA VOLTA ALLA SETTIMANA VIENE CONDOTTA IN UN SALONE DI NOTTING HILL PER UN TRATTAMENTO DI BELLEZZA.
CAFONAL-DIVO – TUTTI AL SENATO PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SU GIULIO ANDREOTTI NEL CENTENARIO DELLA NASCITA – PRIMA, SECONDA E TERZA REPUBBLICA (CIRINO POMICINO, DINI, LETTA, BONGIORNO, CASELLATI) SI INGINOCCHIANO ALL’ALTARE DI “BELZEBÙ”: ECCO CHI C’ERA
DUE "PICCHU" CON UNA FAVA - PASSANO DA 2400 A 600 GLI ACCESSI GIORNALIERI ALL'ANTICA CITTADINA INCA DEL MACHU PICCHU - IL SITO PERUVIANO HA DECISO DI RIDURRE DRASTICAMENTE IL NUMERO DI VISITATORI, CHE POTRANNO INTRATTENERSI FRA LE ROVINE PER NON PIÙ DI QUATTRO ORE. L’OBIETTIVO È DI RIDURRE LE ATTESE, MA SOPRATTUTTO PRESERVARE IL SITO ARCHEOLOGICO DAL SOVRAFFOLLAMENTO…
TUTTI A LETTO! – NELLA SECONDA SETTIMANA DI GENNAIO C’È STATO UN “BRUSCO AUMENTO DEI CASI” DI INFLUENZA: PIÙ DI 431MILA PERSONE ALLETTATE, 100MILA IN PIÙ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE – I PIÙ COLPITI SONO I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 5 ANNI. LE REGIONI PIU' SOTTO LE PEZZE…