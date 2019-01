AFFARI DI FAMIGLIA - JEREMIAS RODRIGUEZ A "L’ISOLA DEI FAMOSI" GRAZIE ALL’AIUTO DELL’EX COGNATO ANDREA IANNONE – IL PILOTA, EX DI BELEN, MOBILITA I SUOI MEDICI PER FAR GUARIRE IN FRETTA LA FRATTURA DEL FRATELLO DELLA SHOWGIRL - JEREMIAS RIUSCIRÀ A PARTIRE PER L'HONDURAS? INTANTO, COME SUO RIMPIAZZO TEMPORANEO SI FANNO I NOMI DI BETTARINI, MASTRANGELO E DELL?EX DELLA PELLEGRINI, LUCA MARIN

Da Spy

Un altro colpo di scena sulla prossima “Isola dei Famosi” targata Canale 5: Andrea Iannone manda l'ex cognato Jeremias Rodriguez in Honduras. Lo rivela in esclusiva il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 18 gennaio: il pilota, ex fidanzato di Belen Rodriguez, ha chiesto il pronto intervento del suo staff di specialisti che lo segue per la MotoGP per aiutare Jeremias a guarire in fretta la frattura composta al metatarso. Gli specialisti hanno ordinato la rimozione del gesso, da sostituire con un tutore elastico: così, dopo un periodo di riposo utile a ricalcificare la rottura, Jeremias potrebbe partire per l'Honduras.

Alla luce dei nuovi risvolti, il fratello di Belen potrebbe entrare in gara dalla seconda o terza puntata. Intanto, come suo rimpiazzo temporaneo si fanno i nomi di Luigi Mastrangelo (che già lo scorso anno era in predicato di partecipare); l’ex inviato del programma Stefano Bettarini (anche se domanda e offerta sono lontanissime) e l’ex nuotatore Luca Marin (amore storico di Federica Pellegrini).

