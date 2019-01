AGGIUNGI DUE POSTI A TAVOLA: FRECCERO E DI BATTISTA SI ATTOVAGLIANO A ROMA - CHI HA DETTATO LA LINEA A CHI? FORSE NESSUNO, MAGARI IL NUOVO DIRETTORE DI RAI2 E DIBBA HANNO PARLATO DI CUCINA...O DI CUCINARSI QUALCUNO - ENTRAMBI SONO PRONTI A CONSUMARE LE LORO RIVINCITE E A CAMBIARE LE CARTE IN TAVOLA UNA VOLTA TORNATI AL CENTRO DELLA SCENA...

Valerio Palmieri per Chi

FRECCERO E ALESSANDRO DI BATTISTA

«Apprezzo la sostanziale verginità di Di Battista, la sua adolescenza politica», aveva dichiarato pochi giorni fa Carlo Freccero, nuovo direttore di Raidue, a proposito di uno dei leader del Movimento 5 Stelle, tornato dal Centroamerica dopo una strategica pausa di riflessione dalla politica. Entrambi sono temuti come il conte di Montecristo, pronti a consumare le loro rivincite e a cambiare le carte in tavola una volta tornati al centro della scena. Per questo, forse, si sono dati appuntamento al ristorante.

Freccero è stato nominato nuovamente direttore di Raidue dopo 16 anni durante i quali ha battagliato con i vertici della tv pubblica, prima che il M5S lo nominasse membro della commissione di vigilanza Rai e poi gli restituisse la propria rete. Pochi giorni fa, durante una pirotecnica conferenza stampa, Freccero ha illustrato i propri obiettivi: riportare Daniele Luttazzi e Simona Ventura in Rai, mettere in panchina momentaneamente Luca e Paolo dal preserale, proporre a Raiuno Magalli e I fatti vostri, limitare lo strapotere delle serie americane nella rete “sovranista”. Nessuna epurazione, solo una serie di piccole mosse che, però, stanno mettendo ansia ai vertici di Raiuno visti i primi botti dell’auditel.

FRECCERO E ALESSANDRO DI BATTISTA

Freccero è sempre stato un personaggio scomodo e i 5 Stelle lo hanno accolto come una rockstar per cambiare musica in Rai. Per questo non possiamo sapere se Di Battista lo abbia invitato alla calma o ne abbia esaltato le gesta, lui che, secondo alcuni, sognerebbe di far saltare l’alleanza fra M5S e Lega per tornare alle elezioni e chiudere la stagione dei compromessi. Insomma, chi ha dettato la linea a chi? Forse nessuno, magari Freccero e Di Battista hanno parlato di cucina e del menu degustazione di Ercoli. E di quei piatti che vanno consumati freddi, seduti comodamente ai tavoli che contano.

ALESSANDRO DI BATTISTA SI TOCCA IL PACCO

