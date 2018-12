19 dic 2018 12:01

UN AMORE SOTTO LE PALLE (DI NATALE) - GIULIA DE LELLIS E IRAMA VANNO A CONVIVERE! - FESTE AMARE PER IL DJ E INFLUENCER ANDREA DAMANTE ORA CHE LA SUA EX, REGINETTA DI INSTAGRAM CON PIÙ DI 3 MILIONI DI FOLLOWER, STA CERCANDO CASA PER ANDARE A VIVERE CON IL CANTANTE VINCITORE DI "AMICI"...