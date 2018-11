GLI ANGELUCCI STRAPPANO DAVIDE VECCHI AL ''FATTO QUOTIDIANO'' E LO METTONO A DIRIGERE I ''CORRIERINI'', I QUOTIDIANI DI AREZZO, SIENA, UMBRIA, VITERBO E RIETI, FINORA DIRETTI DA BECHIS (CHE VA AL 'TEMPO' AL POSTO DI CHIOCCI, CHE VA ALL'ADNKRONOS) - VECCHI È ESPERTO DI RENZI E SALVINI (QUERELATO 7 VOLTE, TUTTE PERSE), HA FATTO SCOOP SU RUBY, BABBO RENZI/LOTTI E DAVID ROSSI. PERUGIA, SIENA E AREZZO SONO ''ROBA SUA''...

Colpo degli Angelucci che strappano a Travaglio e al Fatto uno dei loro inviati di punta per mandarlo a dirigere i Corrierini in città dove ha fatto molte inchieste: da David Rossi e Mps fino a Boschi senior e banca Etruria. A dirigere i cinque Corriere (Siena, Arezzo, Umbria, Viterbo, Rieti) al posto di Franco Bechis andrà Davide Vecchi, autore del libro inchiesta di Chiarelettere "David Rossi, il suicidio imperfetto" che ha svelato tutti i buchi dell'indagine.

Vecchi per il Fatto ha portato notizie per anni. Dal caso Ruby fino a Consip (suo l'interrogatorio in esclusiva di Lotti e sua la notizia dell'indagine su papà Renzi). Era il renzologo per antonomasia: ha scritto due libri sempre per Chiarelettere dedicati all'ascesa renziana negli anni in cui il rottamatore di Rignano era adulato: l'Intoccabile nel 2014 e Il prezzo del potere nel 2016.

Al Fatto Vecchi lascia un buco sul fronte giudiziaria/politica e inchieste, ma forse anche la nuova linea politica ha avuto un ruolo in questo cambio di testata. Esperto anche di Lega (Salvini lo ha querelato sette volte perdendo tutte sempre) Vecchi torna a Perugia dove aveva mosso i primi passi alla cronaca locale del Messaggero (Wikipedia dixit).

Gli Angelucci vogliono continuare a investire nei corrierini e rilanciare le edizioni locali: la raccolta pubblicitaria sfiora i 4 milioni annui e le zone di Siena, Perugia e Arezzo, in particolare, sono ben conosciute da Vecchi. Bechis tornerà entro fine mese a Roma per dirigere Il Tempo al posto di Chiocci che andrà alla direzione dell'Adnkronos.

