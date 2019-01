UN ANNO DI AMORI E PASSIONI – HARRY E MEGHAN, I FERRAGNEZ, L’AFTERSEX DELLA ISOARDI CON SALVINI, CORONA E ASIA ARGENTO: IL GRANDE ROMANZO COLLETTIVO DELLE STORIE PRIVATE DIVENTATE FEUILLETON NEGLI SCORSI 12 MESI – GALLERY DEGLI AMORI SOCIAL

Concita Borrelli per “il Messaggero”

asia argento weinstein

Per certo sappiamo come e dove è finito l'#metoo. Noi, pure e illuse, che abbiamo creduto nella riscossa. Liberate dopo secoli dalle carezze non richieste, dai complimenti fuori luogo, dagli ammiccamenti, dalle camere d' albergo che credevamo servissero per fare festa ed invece, sorpresa, contenevano anche un letto a due piazze ed una vasca da bagno.

Vi abbiamo davvero creduto ad una nuova era di consapevolezza e rispetto perché l' orco finalmente aveva un volto. Quello di Harvey Weinstein, potentissimo e ricchissimo produttore cinematografico, dispensatore di fortune, successi, e anche baci e amplessi rapidi.

harry e meghan

E che sonni sereni avevamo immaginato per questo 2018. Una paladina, d' Argento vestita, ha urlato e alzato il pugno in nome di tutte noi, che prudentemente ci siamo nascoste nella e per la vergogna. Che poi la paladina si è ferita della stessa spada copulando con un minorenne arrogante e vendicativo.

LA SEDUZIONE

harry e meghan 5

Ma, per nostra fortuna anche estetica, questo conato di favola brutta, intrisa di dubbi, ombre e sospetti è stata presto offuscata dalla favola bella. Il matrimonio di Harry d' Inghilterra con Meghan Markle. Lei, attrice di origini afroamericane, tra le protagoniste della serie Suite. Bella bella. Filiforme. Seno morbido.

ferragnez

Occhi vivi. Educata al lusso. Avvezza agli outfit. Maestra di seduzione. Dalla St. George Chapel presso il Castello di Windsor abbiamo tutti goduto di una cerimonia in stile Harlem in suo onore. Un' omelia appassionata, esagerata, esagitata, degna di commedia inglese. Cori gospel. Lacrime della madre. Gesso sul volto della Regina. Tutto perfetto. Oggi qualcosa scricchiola, ma Meghan aspetta un bambino e ne riparleremo.

E poi altro giro altra giostra, e pure vera! Quella fatta allestire dai Ferragnez per il loro matrimonio a Noto, in Sicilia. Una kermesse tra Hollywood e una sagra. Divertente. Debordante. Griffata negli animi. Champagne ed arancine. Tutto il desiderabile. Giorni di bagordi.

fedez ferragni lacrime al matrimonio

Chiara, genio indiscusso dei social, che saluta da un vezzoso balcone barocco visibilmente alterata. Come invece non lo erano i nostri governanti, la notte del 27 settembre, affacciati dal balcone di Palazzo Chigi per festeggiare l' approvazione del deficit al 2,4%. Notte prima di tanti esami a venire, quelli europei, che per ora sembrano superati.

salvini isoardi

Quella fu la foto simbolo di un nuovo entusiasmo dettato anche dalla giovane età dei pentastellati. Ma altra è stata la foto simbolo di storia e telenovela italica dell' anno che va via. Il nostro ministro dell' Interno e la conduttrice. A letto. Spossati. Lui dorme. Lei scatta. Non fu questione di un privato violato. Ma di un pubblico svestito. Trattandosi di personaggi famosi entrambi.

ASIA ARGENTO E FABRIZIO CORONA

I ROMPICAPI

E così, da quel momento in poi, tutte le gag, i copioni e quel profumo da supermercato che ci ha inondato dalle Case dei vari GF, dalle Isole dei cercatori di fama, dalle poltrone di Mediaset e non solo Mediaset, nulla più hanno significato paragonati al gustoso feuilleton che narra di un rude saracino di razza ariana e di una cerbiatta ambiziosa dall' accento piemontese.

asia argento e fabrizio corona

Alla visione di quel selfie pubblicato per dirsi addio, un' Italia attonita ha atteso la tragedia quanto un lieto fine. Per giorni. Per mesi. Ancora aspetta. E di Fabrizio Corona che fintamente si struscia alla paladina di cui sopra, o che, sempre fintamente, litiga con Ilary per l' affaire Totti-Vento, e di Romina, Albano e Loredana, maestri consapevoli di rompicapi sentimentali, non se ne frega proprio più nulla nessuno.

IL TERRAZZO

Adesso potrebbero ballare mille Gianluca Vacchi in tacchi a spillo. Potrebbero affacciarsi nudi i Ferragnez dal terrazzo della loro casa milanese. Potrebbe apparire finalmente una foto del premier con la sua compagna che ancora non ne abbiamo. Potrebbero fidanzarsi Bianca Berlinguer e il guardiaboschi Mauro Corona.

BIANCA BERLINGUER MAURO CORONA

Potrebbe Mentana lasciare le maratone e fare un Tgflash. Potrebbe Vespa barattare Via col vento per un brano rap. Potrebbero annunciare che l' Amica geniale ascolti record, non avrà più un sequel. Potrebbe Ronaldo innamorarsi perso di Antonella Clerici. Potrebbe accadere che la sonda su Marte abbia fotografato vite, e ce le sveleranno a sorpresa. Nulla.

IL CELLULARE

asia argento fabrizio corona

Gli italiani aspettano. Aspettano solo, al balcone con lo smartphone tra le mani, di sapere come, perché e quando è accaduto che il loro amore sia finito. Chi ha ferito l' altro? Cosa nasconde un addio del genere a cui sono seguite foto in allegria ad una cena? Oramai i protagonisti sono altrove. Il ministro fa sempre più il ministro.

La fanciulla sempre più compresa nel ruolo di conduttrice. Ma noi no, imperterriti continuiamo a scrivere la loro storia. Che anche Corona, Fabrizio, giornalista che sa stare sul pezzo e pure lo menano, ci ha annunciato uno scoop. Speriamo arrivi presto il 2019.