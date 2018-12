15 dic 2018 13:14

ARCHEO - IL NATALE SECONDO VITTORIO FELTRI-CROZZA: "A ME DEL NATALE NON NE FREGA UN CA**O, IO SONO DI BERGAMO: PER NOI È UN GIORNO LAVORATIVO COME UN ALTRO NON SIAMO MICA COME I TERRONI DEL SUD CHE OGNI OCCASIONE È BUONA PER NON FARE NIENTE. SOLO PERCHÉ È NATO UN PALESTINESE 2000 ANNI FA SI DEVE FERMARE IL MONDO? PERCHE' DEVO FESTEGGIARE LA NASCITA DI UN PROFUGO E FIGLIO ILLEGITTIMO CHE..." - VIDEO