AVVERTITE GIGI D’ALESSIO! - ANNA TATANGELO SVELA LA SUA RICETTA ANTI-AGE: “PER STARE BENE DEVO FARE L’AMORE ALMENO TRE VOLTE A SETTIMANA” - “LA MIA PRIMA VOLTA? IN UN PARCHEGGIO, IN MACCHINA. AVEVO DETTO A MIA MAMMA ‘NON TI PREOCCUPARE SONO A CASA DI UN’AMICA’ - QUALCOSA MI HA SORPRESO NELLA MIA VITA SESSUALE? DICIAMO QUANDO ASPETTI UNA COSA E IN REALTÀ È UN’ALTRA…” - FOTOGALLERY

Giuseppe Candela per https://www.ilfattoquotidiano.it

“Per stare bene devo fare l’amore almeno 3 volte a settimana“, ha confidato Anna Tatangelo a Le Iene. La cantante di Sora è stata protagonista di un’intervista doppia con il rapper Achille Lauro, con cui ha realizzato una nuova versione di ‘Ragazza di periferia’, e ovviamente non sono mancate le domande legate al sesso, da qui la sua confessione. “La prima volta? Parcheggio, in macchina. Avevo detto a mia mamma ‘non ti preoccupare sono a casa di un’amica’. Qualcosa mi ha sorpreso nella mia vita sessuale? Oh, va beh andiamo avanti (ride, ndr). Diciamo quando aspetti una cosa e in realtà è un’altra.”

Il temo molestie colpisce ovviamente anche il mondo musicale: “Mi è successo soltanto una volta ma ho mandato a cagare. Se succede consiglio di tirare un bel calcio nei co***oni e andare a denunciare.” L’ex giudice di X Factor poi confessa di aver ricevuto avance anche da molte donne: “Sì, ma non ci sono stata perché per me sono una tradizionalista”.

Dopo il progetto con Lauro il nome della Tatangelo circola anche per Sanremo 2019, qualcuno azzarda perfino in coppia con Gigi D’Alessio. I due dopo aver vissuto una crisi sono tornati insieme, il settimanale Chi li ha immortalati in vacanza a Roccaraso, in Abruzzo. Un lungo tira e molla che si sarebbe concluso con Gigi e Anna di nuovo innamorati ma con una tendenza maggiore alla riservatezza, senza proclami e dichiarazioni.

In attesa delle nozze? “Ora ci sono altre priorità. Quando decideremo, lo comunicheremo sui social, per rispetto di tutte le persone che ci vogliono bene e che ci hanno sostenuto in questi anni”, aveva detto il cantante. La Tatangelo a Le Iene sull’argomento ha aggiunto: “Quando c’è sentimento e ci sono figli il matrimonio sti gran ca**i”.

