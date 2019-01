AVVISO AI MARPIONI D’ITALIA: ILENIA PASTORELLI E’ SINGLE! - “NON SONO FIDANZATA, SIAMO SEMPRE IO IL MIO GATTO: ORMAI SONO SINGLE DA UN PAIO D'ANNI… - NON FLIRTO CON NESSUNO, HO SMESSO. NELL’ULTIMO FILM SONO VESTITA POCO DEVO DIRE, PRIMA DI FARE QUESTE SCENE ERO MOLTO PREOCCUPATA, MI VERGOGNAVO. POI…”

Da “Un giorno da pecora”

ILENIA PASTORELLI

“Mi sono trasferita dalla periferia verso il centro di Roma, per evitare di fare il raccordo: per farlo devi uscire tre ore prima di casa. Ma non mi sono fidanzata, siamo sempre io il mio gatto: ormai sono single da un paio d'anni...” A parlare è l'attrice Ilenia Pastorelli, che è intervenuta ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Non è fidanzata, ma almeno flirta con qualcuno? “No, ho smesso”. Ha smesso? “Si, di recente. Prima lo facevo ma ora ho detto basta...” Nel suo ultimo film, 'Non ci resta che il crimine', lei ha detto di apparire spesso quasi nuda. “Sono vestita poco devo dire, prima di fare queste scene ero molto preoccupata, mi vergognavo. Poi mi sono resa conto che quando ti spogli non sei tu ad esser vulnerabile ma sono gli altri ad esserlo”. Appare mai completamente nuda? “No. Diciamo che il mio personaggio si spoglia facilmente però...”

ILENIA PASTORELLI ILENIA PASTORELLI ilenia pastorelli (2) ILENIA PASTORELLI ylenia pastorelli ILENIA PASTORELLI 1 ilenia pastorelli premiata (1) ilenia pastorelli ILENIA PASTORELLI ILENIA PASTORELLI