BABBO RENZI COLPISCE ANCORA! "ZITTO, FACCIA DI MERDA" - IL PAPA' DELL'EX PREMIER NON PAGA I DIPENDENTI, E LI INSULTA PURE! IL VIDEO DE “LE IENE” - UN SUO EX LAVORATORE NIGERIANO, CHE DEVE ANCORA RICEVERE 90MILA EURO, VIENE AFFRONTATO A BRUTTO MUSO DA TIZIANO RENZI CHE MINACCIA: “CI VEDIAMO IN TRIBUNALE” – PER CHIEDERE I SUOI SOLDI IL RAGAZZO HA SCRITTO ANCHE UNA CANZONE: “IO BALLERÒ FINCHÉ RENZI NON MI PAGHERÀ..” - VIDEO

“Ci vediamo in tribunale! Faccia di merda. Ma stai zitto, faccia di merda”.

A pronunciare queste parole, che lasciano ben poco spazio all’immaginazione, è Tiziano Renzi, il papà dell’ex premier Matteo Renzi. Siamo andati a trovarlo presso la sua azienda a Rignano sull’Arno credendo di fargli una gradita sorpresa, offrendogli la possibilità di chiarire una serie di questioni rimaste in sospeso dopo il nostro primo incontro di circa un mesa fa.

Ricordate? Eravamo partiti dalla storia di Alari Monday, un ragazzo che deve avere 15000 euro dalla Arturo srl (avendo distribuito giornali per conto della società) e che secondo una sentenza avrebbe lavorato per l’azienda di Tiziano Renzi da clandestino, e quindi senza un contratto regolare. “Una fake news”, così Tiziano Renzi aveva liquidato ai nostri microfoni la sentenza del tribunale di Genova.

Poi gli avevamo parlato anche di Omogui Evans, l’altro lavoratore nigeriano che aveva collaborato con la Arturo srl, e che abbiamo provato (come vi dicevamo) a portare direttamente al cospetto di Tiziano Renzi. E glielo abbiamo portato anche perché era stato proprio lui, Renzi, a chiedercelo: “Tutti quelli che hanno da avere da Arturo vengano da noi, si facciano vedere, finalmente pagherà chi deve essere pagato – aveva spiegato Tiziano Renzi -. Sappia che se questi vengono da me, si facciano vedere, ne rispondo io…digli che vengano, ne rispondo, cioè se loro dimostrano che effettivamente la Arturo certo certo deve soldi a queste persone…” “Li paga?”, aveva chiesto allora Filippo Roma. “Certo”, era stata la replica di Tiziano Renzi. Bene! E allora glielo abbiamo portato.

Evans ci aveva raccontato di aver lavorato per lui consegnando copie del quotidiano Il Secolo, guadagnando circa 300 euro al mese, ma poi era stato licenziato. All’improvviso, senza una spiegazione. La società di Renzi te li ha dati i soldi?”, avevamo chiesto in quel vecchio servizio ad Evans, ma la risposta era stata netta: “Neanche un centesimo”. E a quel punto il ragazzo, disperato, si era visto costretto a salire su una gru minacciando addirittura il suicidio, se non fosse stato pagato. Lui alla fine era sceso da quella gru, ma dei soldi nessuna traccia…

Babbo Renzi la scorsa volta si era giustificato con noi de Le Iene dicendo che lui di quell’azienda era solo il proprietario.

“Scusi in una srl io avevo le quote, ma la gestione dell’azienda è rimandata all’amministratore unico”, aveva spiegato, ma Le Iene avevano dimostrato che si trattava di una balla, perché carte alla mano avevamo visto come Tiziano Renzi fosse stato sia socio che amministratore dell’’Arturo srl fino a marzo del 2007 (proprio il periodo in cui è stato assunto Evans come distributore porta a porta del Secolo XIX che è il quotidiano di Genova).

E quindi, di fronte a questa nuova balla e al suo stesso consiglio di portargli gli eventuali lavoratori in attesa di stipendio, siamo andati con Evans proprio da Tiziano Renzi.

Il ragazzo, nonostante debba avere quasi 90000 euro dall’azienda di Renzi, è allegro, canta e suona il tamburello. Ma l’accoglienza del papà dell’ex Premier, come dicevamo all’inizio, non è stata proprio delle migliori.

“Io non ho nulla da dire a lei”, ha esordito Renzi ai nostri microfoni.

“A proposito dei lavoratori nigeriani. Lei è un ballista – ha ribattuto Filippo Roma -.

“Ah io so’ un ballista? Io? Voi siete dei falsi”, è stata la replica piccata di Tiziano Renzi. E poi, all’improvviso, è partito il turpiloquio rivolto proprio al lavoratore beffato:

“Ci vediamo in tribunale! Faccia di merda. Ma stai zitto, faccia di merda”.

Vabbè, per il momento Omogui Evans si attacca al tram. Ma lui non si è dato per vinto e per chiedere i suoi soldi ha scritto pure una canzone.

“Io ballerò per far vedere, allora io ballerò, finché Renzi non mi pagherà i miei soldi. Io ballerò”.

