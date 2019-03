AL BANO, L'UOMO CHE SALVA I CONTI DEI SETTIMANALI ITALIANI - INTERVISTA INTIMA A DIACO SU ''OGGI'': ''LA GENTE SI APPASSIONA ALLE MIE VICENDE? BEH, IO, FIGLIO DI UN CONTADINO, SPOSO LA FIGLIA DI UN GRANDE ATTORE DI HOLLYWOOD. LE GIURO CHE NON SAPEVO CHI FOSSE LEI E LEI NON SAPEVA CHI FOSSI IO. SCRISSERO CHE LA STAVO SPOSANDO PER UNA NOTTE D'AMORE 'SBAGLIATA'. LA VERITÀ È CHE…''

Estratti dall'intervista di Pierluigi Diaco per “Oggi”

AL BANO LECCISO

“Sono un missionario di Dio". Risponde così, orgoglioso della sua fede, quando gli chiedo di svelare il contenuto delle sue preghiere quotidiane. "Sono un uomo fortunato. Ho ricevuto uno dei doni più belli: la mia voce", ammette con consapevole dolcezza, quando chi scrive lo interroga sui motivi che lo spingono, oggi più di ieri, ad appellarsi al cielo nei momenti in cui la sua vita gira in maniera disarmonica. Albano Carrisi ha voglia di parlare, di raccontarsi, di svelare ai lettori di Oggi il suo lato più intimo. Del recente incontro al Ministero con Salvini svela: “Ha voluto intonare con me "Nel sole". E' stato un momento veloce, ma divertente"...

Si è mai spiegato perché la tv e i giornali siano sempre andati a nozze con le sue vicende sentimentali?

salvini al bano

"È una storia che nasce da lontano: io, figlio di un contadino, negli anni d’oro dello spettacolo italiano sposo la figlia di un grande attore di Hollywood, Tyrone Power. Le confesso, e glielo giuro, che non sapevo chi fosse lei e lei non sapeva chi fossi io. Con Romina è stato un amore a prova di bomba. Quando ci unimmo in matrimonio, molti giornalisti scrissero che la stavo sposando per una notte d'amore sbagliata".

Sbagliata?

"Appunto, si rende conto? Scrissero queste parole parlando della nostra primogenita, Ylenia. Si permisero perfino di dire che il nostro matrimonio sarebbe durato un mese. Frasi vergognose che io e Romina abbiamo superato alla grande".

al bano ylenia romina

Il vostro amore è durato 29 anni.

"Sono stati anni bellissimi: incredibili e irripetibili. Quando Romina manifestò una certa stanchezza verso il nostro rapporto, fu molto difficile per me".

Racconti.

"Non ho mai fatto il meridionale possessivo: ‘O con me o non esisti più’. L'ho rispettata, ho accettato le sue decisioni, le ho sopportate. Ma di punto in bianco mi sono ritrovato solo. Quella scelta di Romina ha cambiato la mia esistenza".

